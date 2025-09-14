Пернатый "тайный" покупатель посетил магазин под Киевом и насмешил своей наглостью (видео)

Птица не боялась людей и ходила по магазину как своя

Голубь бродил по супермаркету среди посетителей магазина. Птицу заметили в Броварах, Киевской области.

Видео с пернатым опубликовали в местных телеграмм-каналах. На кадрах видно, как серый голубь непринужденно ходит по торговым рядам между полками с товарами.

Птица спокойно передвигается по супермаркету, собирая крошки упавших из упаковок пищи или оставшихся от посетителей. Голубь ведет себя совершенно естественно, будто это его привычная среда обитания.

Стоит отметить, что такая ситуация встречается в последнее время довольно часто в торговых заведениях. Кроме голубей в супермаркетах недавно видели летучих мышей, что также вызвало резонанс среди покупателей.

Реакция украинцев

Реакция людей на появление пернатого "покупателя" оказалась неоднозначной. Часть посетителей восприняла это с юмором, комментируя, что птица тоже пришла за покупками, или голубь стал тайным покупателем. Другие выразили обеспокоенность по поводу санитарных норм и того, как голубь попал внутрь помещения. Некоторые покупатели шутили, что птица ведет себя как опытный клиент магазина.

