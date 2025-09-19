Літо лишаємо в спогадах. Коли в Україні вдарять перші заморозки

Насолоджуватись теплом залишилось недовго

Вже незабаром в Україну на зміну теплій осені прийдуть перші заморозки та значне похолодання. Зміна погоди почнеться в останній декаді вересня.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що перші значні температурні коливання будуть 24 вересня, а в наступні дні похолодання посилиться. Однак дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Де і коли вдарять перші заморозки

У середу, 24 вересня, на півночі України вдень стовпчик термометра сягне позначки до +13 градусів, а вже вночі опуститься до +5 градусів. На заході та в центрі країни буде до +23 градусів, як і в північних областях. На сході України обіцяють найтеплішу погоду, адже вдень тут повітря прогріється до +26 градусів. Опади протягом дня очікуються лише на півночі країни, саме вони і посприяють похолоданню.

Погода в Україні 24 вересня

У четвер, 25 вересня, на більшості територій України температура зранку опустить до +4 градусів, зокрема на півночі України. В інших регіонах термометр покаже до +13 градусів. Однак вдень повітря прогріється лише до +13 градусів на півночі, в центрі та заході, а в інших областях до +16 градусів. Опадів на цей день синоптики не прогнозують.

Погода в Україні 25 вересня

У п'ятницю, 26 вересня, очікуються перші заморозки. Адже на сході та півночі температура опуститься до 0 градусів, однак на заході очікується в цей же ранковий час до +10 градусів. Вдень всю територію країни накриє помірне тепло від +11 до +14 градусів. Опадів синоптики на цей день не прогнозують.

Погода в Україні 26 версня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Києві прогнозують різке потепління до +27 градусів.