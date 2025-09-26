Рус

Сотні лампадок та гіркі сльози. В Києві пройшов вечір пам'яті загиблих та полонених військових (репортаж)

Тетяна Крутякова
Вечір пам'яті загиблих, полонених військових у Києві Новина оновлена 26 вересня 2025, 22:18
Вечір пам'яті загиблих, полонених військових у Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди закликали повернути "азовців" з полону

У п'ятницю, 26 вересня, пройшов на Майдані Незалежності в Києві захід з вшанування загиблих, зниклих та полонених Захисників України. Люди збирались біля прапорців та запалювали лампадки.

Вечір пам'яті на Майдані: сотні лампадок та фото військових

На вечері вшанування пам'яті загиблих, зниклих та полонених Захисників України був і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Підготовка до вечора пам'яті почалась, коли ще на вулиці було світло. Люди приносили лампадки, які виставили на сходинках. І вже коли почало сутеніти, запалювали їх.

Стенд з фото загиблих герої
Люди з фото військових на Майдані
На Майдані на сходах запалили сотні лампадок
На Майдані зібрались десятьки людей

Чимало українців принесло плакати з фото з загиблими чи полоненими. Досить багато було і плакатів з закликами звільнити з полону "азовців" і не тільки. Люди виставляли фото військових з певними написами біля свічок. Хтось вказував позивний та дату загибелі, а хтось просто фото з підписом "Досі в полоні".

Дівчина пише на фото дані про військового
Військовий, який досі у полоні
Малюнок Захисника України
Люди з плакатом про поверення "азовців" з полону

Вся ця подія на Майдані була просякнута болем та горем. Чимало людей плакати та тихо мовчали. Були і ті, хто на плакатах вказували номер петиції на присвоєння військовим звання Героя України. До прикладу, рідні просять небайдужих підписати петицію про Ковтуна Тараса.

Люди просять підписати петицію про присвоєння звання Герой України
Дівчата стоять на Майдані з лападками та плакатом

Надаємо, що нещодавно в Києві в Михайлівському соборі провели церемонію прощання з п'ятьма загиблими військовими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі попрощалися з відомим науковцем.

