Сотні лампадок та гіркі сльози. В Києві пройшов вечір пам'яті загиблих та полонених військових (репортаж)
Люди закликали повернути "азовців" з полону
У п'ятницю, 26 вересня, пройшов на Майдані Незалежності в Києві захід з вшанування загиблих, зниклих та полонених Захисників України. Люди збирались біля прапорців та запалювали лампадки.
Що треба знати:
- У Києві пройшов вечір вшанування пам'яті загиблих, зниклих та полонених Захисників України
- Люди приносили лампадки та фото захисників
- Українці закликають повернути з полону "азовців" і не тільки
Вечір пам'яті на Майдані: сотні лампадок та фото військових
На вечері вшанування пам'яті загиблих, зниклих та полонених Захисників України був і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Підготовка до вечора пам'яті почалась, коли ще на вулиці було світло. Люди приносили лампадки, які виставили на сходинках. І вже коли почало сутеніти, запалювали їх.
Чимало українців принесло плакати з фото з загиблими чи полоненими. Досить багато було і плакатів з закликами звільнити з полону "азовців" і не тільки. Люди виставляли фото військових з певними написами біля свічок. Хтось вказував позивний та дату загибелі, а хтось просто фото з підписом "Досі в полоні".
Вся ця подія на Майдані була просякнута болем та горем. Чимало людей плакати та тихо мовчали. Були і ті, хто на плакатах вказували номер петиції на присвоєння військовим звання Героя України. До прикладу, рідні просять небайдужих підписати петицію про Ковтуна Тараса.
Надаємо, що нещодавно в Києві в Михайлівському соборі провели церемонію прощання з п'ятьма загиблими військовими.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі попрощалися з відомим науковцем.