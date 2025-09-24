Викладав історію і творив її: у Тернополі прощаються з відомим науковцем (фото, відео)

Історик загинув, рятуючи побратима

У Тернополі прощаються з відомим науковцем, істориком, улюбленим викладачем студентів, щирим колегою та другом. Таким характеризують Володимира Брославського у його рідному Тернопільському педагогічному університеті, де для загиблого Героя пролунав останній університетський дзвінок.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на церемонії прощання з доцентом, кандидатом історичних наук Володимиром Брославським. На майдан перед університетом вийшли сотні студентів, колег, щоб вшанувати пам'ять загиблого. Присутні були також і рідні Героя — згорьована мати, дружина, дочка.

ТНПУ на колінах зустрічає Героя

Попрощатись з викладачем та колегою прийшла академічна спільнота універитету

"Моє небо впало і розбилося. Загинув мій коханий чоловік, батько прекрасної донечки Софійки та чудового синочка Святославчика. Син…Брат.. Ми були щасливі разом. Ми були… Боже, це так боляче", — написала дружина загиблого Володимира Тетяна у соцмережах.

Подружжя Брославських

Прощання з Героєм Володимиром Брославським

Згорьовані колеги та студенти зустрічають тіло військового

Довідка. Володимир Брославський вчився у ТНПУ, де одразу з четвертого курсу почав працювати. Він захоплювався історією, але вивчав не лише її — займався дослідженням проблем сучасної освіти, пошуком ефективних способів отримання знань. Представляв університет у Китаї. Війна для нього почалась ще задовго до повномасштабного вторгнення — у 2015 році. Після вторгнення у перші ж дні пішов добровольцем.

Володимира Брославського дуже любили студенти — він розповідав про історію України та право так, як ніхто не міг собі навіть уявити. На його лекціях завжди було цікаво, а заняття ніхто не пропускав.

"Сьогодні пролунав останній дзвінок на пари, куди ти йшов з величезною відданістю, з таким трепетом. Ти любив свою роботу, любив студентів, друзів, усе, що тебе оточує. Але найбільше він любив Україну", — сказала на прощанні його колега з ТНПУ Надія Дробик.

Володимир Брославський - фото з соцмереж

Володимир Брославський (позивний "Хорват") загинув, рятуючи побратима. У Героя залишились мати, дружина та двоє малих дітей. Панахида за загиблим відбудеться о 19:00 24 вересня у Домі Печалі у Тернополі, поховання — 25 вересня об 11:00.

