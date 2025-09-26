Сотни лампадок и горькие слезы. В Киеве прошел вечер памяти погибших и пленных военных (репортаж)

Люди призвали вернуть "азовцев" из плена

В пятницу, 26 сентября, прошел на Майдане Независимости в Киеве вечер памяти погибших, пропавших и пленных Защитников Украины. Люди собирались у флажков и зажигали лампадки.

На вечере памяти погибших, пропавших и пленных Защитников Украины был и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Подготовка к вечеру памяти началась, когда еще на улице было светло. Люди приносили лампадки, которые выставили на ступеньках. И уже когда стало смеркаться, зажигали их.

Стенд с фото погибших героев

Люди с фото военных на Майдане

На Майдане на лестнице зажгли сотни лампадок

На Майдане собрались десять человек

Многие украинцы принесло плакаты с фото с погибшими или пленными. Достаточно много было и плакатов с призывами освободить из плена "азовцев" и не только. Люди выставляли фото военных с определенными надписями у свечей. Кто-то указывал позывной и дату гибели, а кто просто фото с подписью "До сих пор в плену".

Девушка пишет на фото данные о военном

Военный, который до сих пор в плену

Рисунок Защитника Украины

Люди с плакатом о возвращении "азовцев" из плена

Все это событие на Майдане было проникнуто болью и горем. Многие плакали и тихо молчали. Были и те, кто на плакатах указывал номер петиции на присвоение воинам звания Героя Украины. К примеру, родные просят неравнодушных подписать петицию о Ковтуне Тарасе.

Люди просят подписать петицию о присвоении звания Герой Украины

Девушки стоят на Майдане с лапками и плакатом.

Напомним, что недавно в Киеве в Михайловском соборе провели церемонию прощания с пятью погибшими военными.

