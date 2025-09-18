Аж дух захоплює: в Києві відбулося лазерно-світлове шоу на монументі "Батьківщина-Мати" (репортаж)

Інсталяція "Сила цінностей" відбулася у межах Brand Ukraine International Conference

У четвер, 18 вересня, у Києві відбулося лазерно-світлове шоу на монументі "Батьківщина-Мати". Це подія у межах Brand Ukraine International Conference показала світові ключові цінності, навколо яких об’єднана Україна.

Лазерно-світлову інсталяцію "Сила цінностей" відвідав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Інсталяція має висоту 102 метри та відображає 5 головних цінностей українського народу: Воля, Стійкість, Любов, Справедливість, Єдність. Використовувалися переважно кольори прапорів України та Євросоюзу: жовтий та блакитний або синій. Над проєктом працювало близько 30 людей протягом пів року. Красу цього шоу неможливо передати словами.

Лазерно-світлова інсталяція "Сила цінностей"

Батьківщина-Мати — є найвищою монументальною скульптурою на європейському континенті. Вона розташована на високому правому березі річки Дніпро, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. З'явилася на своєму почесному місці у 1981 році.

Загальна висота монумента з постаментом становить 102 метри. Висота самої скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) становить 62 метри. Вся споруда — суцільнозварна і важить 450 тонн.

