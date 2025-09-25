Море сліз і горя. У Києві попрощались з п’ятьма загиблими героями України (фото)

Одним з загиблих був командир групи у підрозділі ГУР Роман Веркалець

У четвер, 25 вересня, відбулась церемонія прощання з п'ятьма загиблими воїнами в Києві. Вона проходила у Михайлівському соборі.

Факти:

У Михайлівському соборі попрощались з п'ять загиблими воїнами.

Одним з загиблих був Роман Веркалець, командир групи у підрозділі ГУР.

Романа Веркальця поховають в Івано-Франківській області.

У Києві провели в останню дорогу п'ятьох військових

Як зазначив кореспондент "Телеграфу", прощання відбувалось в Києві з п'ятьма воїнами. На церемонію зібралось чимало людей, які принесли квіти та не стримували сліз жалю.

Відомо, що одним з загиблих воїнів був — військовослужбовець підрозділу Головного управління розвідки з Івано-Франківська Роман Веркалець. Він загинув 17 вересня, захищаючи незалежність України.

Церемонія прощання у Михайлівському соборі

У Києві попрощались з загиблими героями

Що відомо про загиблого воїна Романа Веркальця

Веркалець пішов служити добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як розповів "Суспільному" товариш полеглого бійця Андрій Дутка, вони обидва були вихідцями з одного спортивного клубу, займались тайським боксом.

Роман Веркалець

"Роман був нашим наставником, завжди підтримував, старався, щоб ми розвивалися як спортивно, так і духовно. Він вірив у Бога", — пригадує друг Андрій.

Церемоні прощання з загиблими військовими у Києві

У Києві попрощались з загиблими героями

Відомо, що Роман Веркалець народився 11 вересня 1986 року та мешкав в Івано-Франківську. Він вчився у 12 школі та закінчив медичний коледж. Вищу освіту здобув у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

"Він був бізнесменом, меценатом. Міг не служити. Але пішов. Казав, що вірний команді, в яку потрапив. Роман загинув під час останнього завдання. Вони потрапили на мінне поле. Роман, як старший групи, йшов попереду і, на жаль, підірвався на міні", — каже Андрій Дутка.

Після деякого часу служби Роман Веркалець став командиром групи у підрозділі ГУР. Він виконував дуже складні й небезпечні завдання, часто на окупованій території. Загинув Роман під час одного з завдань 17 вересня.

У Михайлівському соборі прошла церемонія прощання з військовими

Відомо, що у воїна залишилися дружина та маленький син. Прощання з полеглим відбулось 25 вересня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Після цього траурний кортеж вирушить до Івано-Франківська. Там у соборі Воскресіння Христового УГКЦ відбудеться церемонія прощання. Воїна Романа Веркальця поховають того ж дня о 13:30 на Алеї героїв в селі Чукалівка.

