Темень и транспортный коллапс. Какая ситуация в Киеве со светом после ночной атаки (фото, видео)

Без света частично остались сразу несколько районов города

В результате массированной атаки по Киеву в ночь на 10 октября, в городе случились масштабные перебои с электроэнергией. Частично без света осталось шесть районов столицы. Были введены экстренные отключения.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК КЭС, над восстановлением уже работают специалисты. По приказу НЭК Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

"В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Киеве. Фото: ДТЭК

Чем отличаются экстренные отключения от плановых

Плановые отключения электроэнергии происходят по заранее составленным графикам, которые размещены на сайте оператора системы распределения. Обычно потребителей делят на группы по адресам и каждой из них отключаются свет до четырех часов (исходя из сложности ситуации, это время может быть дольше).

Отключения света в Киеве. Фото: Ян Доброносов

Экстренные отключения происходят внезапно, когда очень быстро нужно сбалансировать энергосистему. Однако четкого времени, в которое подача электроэнергии будет возобновлена, нет.

Именно НЭК Укрэнерго определяет какой тип отключений и когда нужно применять и передает соответствующую команду.

Какая сейчас ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.

Отключения света в Киеве. Фото: Ян Доброносов

До этого мэр города Виталий Кличко информировал, что левый берег столицы остался без электроэнергии. Он также заверил, что энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы вовлечены в ее преодоление", — отметил он.

Отключения света в Киеве. Фото: Ян Доброносов

Транспортный коллапс в Киеве

На левом берегу столицы из-за отключений электроэнергии случился транспортный коллапс, поскольку метро работает с перебоями. Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, по зеленой ветке метро поезда ходят только по правому берегу. Как в наземном транспорте, как и в метро, образовались огромные очереди.

Ситуация в метро утром 10 октября 2025. Фото: Труха.Киев

При этом, "Телеграф" проверил, что цены на такси во время транспортного коллапса не подскочили.

Первый скриншот — маршрут от Караваевых дач до Золотых ворот. Второй скриншот — от Лыбедской до Дарницы.

Цены на такси в Киеве утром 10 октября 2025. Фото: "Телеграф"

Однако в сети появляются сообщения о том, что цены на поездку в такси невероятно взлетели.

Цены на такси в Киеве 10 октября. Скриншот "Труха"

Последствия атаки на Киев

В результате массированной атаки врага на столицу пострадали 9 человек. 5 из них в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5 этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.

В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки рухнули на открытой территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где действуют графики отключения света в Украине 10 октября.