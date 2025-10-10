"У Кличко дома так же?" Украинцев возмутил туалет в киевском метро (фото)
Киевляне проводят в метро по несколько часов во время воздушных тревог
Во время воздушной тревоги в Киеве многие украинцы находятся в метро, которое используют как укрытие. Однако состояние туалета одной из станций возмутило киевлян.
Соответствующий гневный пост опубликовал пользователь Дмитрий Касьянов. По его словам, состояние туалета на Лукьяновской ужасное.
В своем сообщении украинец обратился к мэру столицы Виталию Кличко с призывом решить этот вопрос и не позориться. Ведь состояние туалета действительно вызывает неприятные ощущения. Как видно на фото, само помещение достаточно старое, потрепанное и без ремонта.
"Станция метро "Лукьяновская", санузел от мэра. Интересно у Виталика и в доме туалет так же обустроен?!" — пишет автор сообщения.
Однако больше вопросов к чистоте, ведь пол очень грязный. И, учитывая это, можно только догадываться, насколько грязные сами унитазы и умывальники. Кроме того, между туалетами стоят просто раздельные стены из древесины даже без дверей. Ни туалетной бумаги, ни полотенец в этом туалете нет.
Такое состояние туалета возмущает жителей Киева, ведь иногда в метро им приходится находиться всю ночь или несколько часов подряд. А подниматься наверх и искать туалет достаточно опасно.
Напомним, что в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву и Украине. Взрывы также звучали в Днепре, Полтаве, Запорожье.
