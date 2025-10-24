"Не бачила нічого дві години": водій Uklon у Києві облив перцівкою фітнес-модель (фото, відео)

Постраждала заявила, що компанія пропонувала їй хабар за мовчання, але не всі українці підтримали її

У Києві водій Uklon облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську — вона подає до суду. У компанії Uklon кажуть, що чекатимуть офіційного звернення.

"Телеграф" розбирався в ситуації. Зазначимо, що є відео інциденту.

Позиція постраждалої: подала заяву в поліцію та готує позов

За словами Анастасії Тереховської, водій служби таксі Uklon облив її газовим балончиком із отруйною речовиною. Вона стверджує, що є свідки й експертиза, яка, за її словами, підтверджує небезпеку речовини. У пості та заяві дівчина описує сильні фізичні та психологічні наслідки: дві години вона не могла дихати і тимчасово втратила зір, її підбирали сторонні люди, двічі викликали швидку та поліцію.

Я протягом двох годин не могла дихати, нічого не бачила, мене, беззахисну дівчину, підняли сторонні люди( дякую їм дуже). Двічі викликали швидку допомогу і поліцію. Я отримала фізичну, моральну, психологічну і матеріальну шкоду і травму. Мої очі досі не прийшли до норми. Мої речі пошкоджені. Анастасія Тереховська

Тереховська також виклала відео з камер спостереження. На ньому чітко видно, як чоловік розприскує рідину з балончика на жінку.

Фітнес-модель також заявила, що шкіра зазнала опіків, а її коштовна шуба за 199 000 грн була пошкоджена.

Дата події невідома, однак у жінки є допис від 11 жовтня, що вона ледь не втратила обличчя за 12 годин після зробленого фото.

Офіційна позиція Uklon: чекають звернення від правоохоронців

Uklon у коментарі "Телеграфу" наполягає на необхідності офіційного звернення від поліції для передачі даних і закликає клієнтів звертатися через свій акаунт в разі конфліктних ситуацій: "При отриманні офіційного звернення від правоохоронних органів компанія надає всі необхідні дані". Зазначимо, що коли Анастасія виклала відео в загальний доступ, Uklon зреагував на нього, однак постраждала одразу відправила їх до адвокатів. Пізніше Анастасія заявила, що компанія "пропонувала їй хабар", щоб зам'яти справу. "Телеграф" написав журналістський запит до компанії, щоб з'ясувати всі деталі.

Від версій про провокацію до обурення

Реакція користувачів — вельми різна. Частина коментаторів припускає, що водій міг вдатися до самозахисту або бути в стані афекту після словесної перепалки. Інші різко засуджують насильство й наголошують, що жодна провокація не виправдовує напади: "Можливо, там і стався неприємний діалог, але ми живемо в 21 столітті — бігти за дівчиною і бризкати в неї балончиком — це жах".

Тереховська відреагувала на дискусію та заявила — жорстоких коментаторів треба на фронт.

Деякі користувачі також підкреслюють, що до повного розслідування не можна робити остаточних висновків і закликають дочекатися офіційної інформації від поліції. Редакція буде стежити за розвитком подій і повідомить про результати офіційного розслідування та позицію Uklon після надходження відповіді на запит.

Хто така Анастасія Тереховська

Анастасія Тереховська — українська спортсменка, фітнес-модель у категорії до 168 см, представниця міста Харків. Серед її здобутків — перемога на чемпіонаті світу з фіт-моделі 2022 року у категорії до 168 см та переможниця Кубка світу IFBB 2023 року в Ризі. Переможниця Charity Queen Україна 2024.

