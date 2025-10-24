"Не видела ничего два часа": водитель Uklon в Киеве залил перцовкой фитнес-модель (фото, видео)

Пострадавшая заявила, что компания предлагала взятку за молчание, но не все украинцы поддержали ее

В Киеве водитель Uklon облил перцовкой фитнес-модель Анастасию Тереховскую — она подает в суд. В компании Uklon говорят, что будут ждать официального обращения.

"Телеграф" разбирался в ситуации. Отметим, что есть видеоинцидента.

Позиция пострадавшей: подала заявление в полицию и готовит иск

По словам Анастасии Тереховской, водитель службы такси Uklon облил ее газовым баллончиком с ядовитым веществом. Она утверждает, что есть свидетели и экспертиза, подтверждающая, по ее словам, опасность вещества. В посте и заявлении девушка описывает сильные физические и психологические последствия: два часа она не могла дышать и временно потеряла зрение, ее подбирали посторонние люди, дважды вызвали скорую и полицию.

Я в течение двух часов не могла дышать, ничего не видела, меня, беззащитную девушку, подняли посторонние люди (спасибо им очень). Дважды вызвали скорую помощь и полицию. Я получила физический, моральный, психологический и материальный ущерб и травму. Мои глаза до сих пор не пришли в норму. Мои вещи повреждены. Анастасия Тереховская

Тереховская также выложила видео из камер наблюдения. На нем отчетливо видно, как мужчина разбрызгивает жидкость из баллончика на женщину.

Фитнес-модель также заявила, что кожа испытала ожоги, а ее ценная шуба за 199 000 грн была повреждена.

Тереховская рассказала о поврежденной шубе

Дата происшествия неизвестна, однако у женщины есть сообщение от 11 октября, что она едва не потеряла лицо через 12 часов после сделанного фото.

Официальная позиция Uklon: ждут обращения от правоохранителей

Uklon в комментарии Телеграфу настаивает на необходимости официального обращения от полиции для передачи данных и призывает клиентов обращаться через свой аккаунт в случае конфликтных ситуаций: "При получении официального обращения от правоохранительных органов компания предоставляет все необходимые данные". Отметим, когда Анастасия выложила видео в общий доступ, Uklon среагировал на него, однако пострадавшая сразу отправила их к адвокатам. Позже Анастасия заявила, что компания предлагала денежную компенсацию, чтобы замять дело. "Телеграф" написал журналистский запрос в компанию, чтобы выяснить все детали.

От версий о провокации к возмущению

Реакция пользователей очень разная. Часть комментаторов предполагает, что водитель мог прибегнуть к самозащите или находиться в состоянии аффекта после словесной перепалки. Другие резко осуждают насилие и подчеркивают, что ни одна провокация не оправдывает нападения: "Возможно, там и произошел неприятный диалог, но мы живем в 21 веке – бежать за девушкой и брызгать в нее баллончиком – это ужас".

У пользователей есть протележные мнения

Тереховская отреагировала на дискуссию и заявила, что жестоких комментаторов надо на фронт.

Позиция Тереховской

Некоторые пользователи также подчеркивают, что до полного расследования нельзя делать окончательные выводы и призывают дождаться официальной информации от полиции. Редакция будет следить за развитием событий и сообщит о результатах официального расследования и позиции Uklon после поступления ответа на запрос.

Кто такая Анастасия Тереховская

Анастасия Тереховская

Анастасия Тереховская – украинская спортсменка, фитнес-модель в категории до 168 см, представительница города Харьков. Среди ее достижений победа на чемпионате мира по фит-модели 2022 года в категории до 168 см и победительница Кубка мира IFBB 2023 года в Риге. Победительница Charity Queen Украина 2024.

Анастасия Тереховская – чемпионка мира IFBB по фит-модели, Вильнюс, 2022

