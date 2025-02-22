Чоловік накинувся на військового ТЦК з балончиком та травматом в Одесі: чим все закінчилося

Затриманим виявився 28-річний чоловік

В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомили у ГУНП України в Одеській області. Інцидент стався у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар, яка розташована поруч з Куликовим полем. За даними поліції, 28-річного мешканця Березівського району було зупинено для перевірки документів.

Разом із поліцейськими перебували і військовослужбовці — про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК і поліції, чоловік відмовився пред’являти документи про військовий облік, потім розпилив сльозогінний газ з балончика та відкрив стрілянину з травматичного пістолета у бік військовослужбовця.

Внаслідок потерпілого доправили до лікарні, а чоловіка затримали. Наразі з ним працюють слідчі Служби безпеки України.

Проти затриманого відкрито провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах особливого періоду).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мешканець Хмельницької області отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі.