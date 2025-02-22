Чоловік накинувся на військового ТЦК з балончиком та травматом в Одесі: чим все закінчилося
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Затриманим виявився 28-річний чоловік
В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю територіального центру комплектування (ТЦК).
Про це повідомили у ГУНП України в Одеській області. Інцидент стався у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар, яка розташована поруч з Куликовим полем. За даними поліції, 28-річного мешканця Березівського району було зупинено для перевірки документів.
Разом із поліцейськими перебували і військовослужбовці — про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.
За даними ТЦК і поліції, чоловік відмовився пред’являти документи про військовий облік, потім розпилив сльозогінний газ з балончика та відкрив стрілянину з травматичного пістолета у бік військовослужбовця.
Внаслідок потерпілого доправили до лікарні, а чоловіка затримали. Наразі з ним працюють слідчі Служби безпеки України.
Проти затриманого відкрито провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах особливого періоду).
Як повідомляв "Телеграф" раніше, мешканець Хмельницької області отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі.