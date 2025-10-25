Російська ракета залишила вирву просто у дворі киян: ударили біля будинку та дитсадка (фото, відео)

На місці працюють рятувальники — вирва вражає розмірами

У столиці тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків нічної атаки. Внаслідок масованого обстрілу Києва постраждало щонайменше 10 осіб, двох українців Росія вбила.

Що потрібно знати

У ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву

Унаслідок атаки загинули двоє людей

У Дніпровському районі ракета впала біля житлових будинків і дитячого садка, утворивши величезну вирву

Одна людина загинула під час атаки. Ще один киянин помер у лікарні. На місцях ударів працюють понад 200 рятувальників ДСНС, залучено 57 одиниць техніки та авіацію служби.

Чимало пошкоджень зафіксовано у Дніпровському районі — ракета влучила у землю поблизу житлових будинків і дитячого садка №455. На місці утворилася величезна вирва, масштаби якої видно навіть поруч із рятувальниками — вони здаються крихітними на її тлі, наголошує кореспондент "Телеграфу".

Фото: Ян Доброносов, Ігор Тимофєєв, "Телеграф"

Величезна вирва утворилась просто у дворі житлового будинку.

Рятувальники на місці обстрілу

Вирва на місці обстрілу /Ян Доброносов, "Телеграф" Вирва чимала /Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджено будівлі, дитячий майданчик та десятки автомобілів. У багатьох будинках довкола вибите скло. Побило і зовнішнє облицювання будинків.

Скління висипалось /Телеграф Вибите скло /Телеграф

В Дніпровському районі травми після удару Росії отримали щонайменше четверо громадян, на щастя — легкі.

Чоловік змітає сміття після удару

Робота аварійних служб /Телеграф Пошкоджені будинки у Дніпровському районі /Телеграф

Скло на землі з вибитих вікон /Телеграф Вибиті вікна в п'ятиповерхівці /Телеграф

Дитячий садок поруч та дитячий майданчик постраждали внаслідок удару. Місце, де лунав дитячий сміх, засипане сміттям та уламками.

Пошкоджений дитячий майданчик біля житлових будинків /Ян Доброносов, "Телеграф" Місце, де гралися діти /Ян Доброносов, "Телеграф"

Знищений дитячий майданчик /Ян Доброносов, "Телеграф" Стан дитячого майданчика після потрапляння ракети поруч /Ян Доброносов, "Телеграф"

Не тільки люди, а й тварини пережили цей обстріл.

Господарки рятують своїх улюбленців після обстрілу /Ян Доброносов, "Телеграф" Тварини також пережили нічну атаку /Ян Доброносов, "Телеграф"

ДСНС продовжує ліквідацію наслідків і надає допомогу постраждалим.

Удар "перекопав" двір

Представники міських служб оглядають наслідки влучання /Ян Доброносов, "Телеграф" Роботи з приведення до ладу чимало /Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджена машина після обстрілу

Раніше "Телеграф" показував наслідки обстрілу в Деснянському районі. Там на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.