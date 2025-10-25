Російська ракета залишила вирву просто у дворі киян: ударили біля будинку та дитсадка (фото, відео)
На місці працюють рятувальники — вирва вражає розмірами
У столиці тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків нічної атаки. Внаслідок масованого обстрілу Києва постраждало щонайменше 10 осіб, двох українців Росія вбила.
Що потрібно знати
- У ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву
- Унаслідок атаки загинули двоє людей
- У Дніпровському районі ракета впала біля житлових будинків і дитячого садка, утворивши величезну вирву
Одна людина загинула під час атаки. Ще один киянин помер у лікарні. На місцях ударів працюють понад 200 рятувальників ДСНС, залучено 57 одиниць техніки та авіацію служби.
Чимало пошкоджень зафіксовано у Дніпровському районі — ракета влучила у землю поблизу житлових будинків і дитячого садка №455. На місці утворилася величезна вирва, масштаби якої видно навіть поруч із рятувальниками — вони здаються крихітними на її тлі, наголошує кореспондент "Телеграфу".
Фото: Ян Доброносов, Ігор Тимофєєв, "Телеграф"
Величезна вирва утворилась просто у дворі житлового будинку.
Пошкоджено будівлі, дитячий майданчик та десятки автомобілів. У багатьох будинках довкола вибите скло. Побило і зовнішнє облицювання будинків.
В Дніпровському районі травми після удару Росії отримали щонайменше четверо громадян, на щастя — легкі.
Дитячий садок поруч та дитячий майданчик постраждали внаслідок удару. Місце, де лунав дитячий сміх, засипане сміттям та уламками.
Не тільки люди, а й тварини пережили цей обстріл.
ДСНС продовжує ліквідацію наслідків і надає допомогу постраждалим.
Раніше "Телеграф" показував наслідки обстрілу в Деснянському районі. Там на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.