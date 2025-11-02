Кияни задихаються від смороду: експерт пояснив, чому Лівий берег накрило "ароматом" фекалій

Чи можуть екобрикети на ТЕЦ спричинити поганий запах, пояснив Олег Попенко

Кияни скаржаться на сильний запах фекалій у деяких районах столиці. Люди припускають, що такий запах дають екобрикети, які використовуються на теплоелектроцентралях, проте експерт спростовує таку можливість.

Що потрібно знати:

Кияни скаржаться на сильний запах фекалій

Запах відчувається у всіх районах на Лівому березі

Експерт заперечує можливий зв’язок запаху з екобрикетами на ТЕЦ

"Телеграф" розбирався, у чому причина каналізаційного смороду, який накрила столицю України.

За даними Київської міської державної адміністрації, рівень забруднення повітря трохи погіршився. Зазначається, що на ранок 2 листопада рівень забруднення – середній, радіаційне тло в межах норми. Водночас у КМДА порадили мешканцям столиці утримуватись від провітрювання.

Разом з тим містяни скаржаться на огидний запах на Лівому березі: у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Наш кореспондент підтвердив наявність проблеми у ДВРЗ, у Лісовому масиві, на Старій Дарниці. Про сильний каналізаційний сморід повідомляють і на Троєщині. Пишуть, що просто неможливо дихати.

Ближче до вечора мешканці столиці засипали скаргами усі місцеві паблики та додали нові деталі для опису запаху.

Кияни вважають, що причиною запаху є екологічні брикети, які використовують на ТЕЦ.

Проте експерт з питань ЖКГ та енергетики Олег Попенко у коментарі "Телеграфу" спростував таку можливість. За його словами, ТЕЦ №4 працює на вугіллі та газі. Теплоцентралі №5 та №6 також, на думку Попенка, не могли використовувати екологічні брикети, які дають запах фекалій.

Водночас він зазначив, що у місцях його появи якраз проходить каналізаційний колектор, який може спричинити сильний запах за певних умов.

