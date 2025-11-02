Киевляне задыхаются от вони: эксперт объяснил, почему Левый берег накрыло "ароматом" фекалий

Могут ли эко-брикеты на ТЭЦ быть причиной отвратительного запаха, пояснил Олег Попенко

Киевляне жалуются на сильный запах фекалий в некоторых районах столицы. Люди предполагают, что такой запах дают эко-брикеты, используемые на теплоэлектроцентралях, однако эксперт опровергает такую возможность.

Что нужно знать:

Киевляне жалуются на сильный запах фекалий

Запах ощущается во всех районах на Левом берегу

Эксперт отрицает возможную связь запаха с эко-брикетами на ТЭЦ

"Телеграф" разбирался, в чем причина канализационной вони, которая накрыла столицу Украины.

По данным Киевской городской государственной администрации, уровень загрязнения воздуха незначительно ухудшился. Отмечается, что на утро 2 ноября, уровень загрязнения – средний, радиационный фон в пределах нормы. Вместе с тем в КМДА посоветовали жителям столицы воздерживаться от проветривания.

В то же время горожане жалуются на отвратительный запах на Левом берегу: в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Наш корреспондент подтвердил наличие проблемы в ДВРЗ, в Лесном массиве, на Старой Дарнице. О сильной канализационной вони сообщают и на Троещине. Пишут, что просто невозможно дышать.

Ближе к вечеру жители столицы засыпали жалобами все местные паблики и добавили новые детали для описания запаха.

Киевляне предполагают, что причиной запаха являются экологические брикеты, которые используют на ТЭЦ.

Однако эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" опроверг такую возможность. По его словам, ТЭЦ №4 работает на угле и газе. Теплоцентрали №5 и №6 также, по мнению Попенко, не могли использовать экологические брикеты, которые дают запах фекалий.

Вместе с тем он отметил, что в местах его появления как раз проходит канализационный коллектор, который может стать причиной сильного запаха при определенных условиях.

Напомним, в Киеве заметили нашествие мелкого жучка, который буквально облепил стволы деревьев. Это — липовый клоп, или Oxycarenus lavaterae.