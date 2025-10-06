Назад у СРСР: з музею КПІ вигнали відомого медійника з родиною, чим пояснили

Державний політехнічний музей при КПІ влаштував радянський прийом відвідувачам

Виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін розповів про неприємний досвід відвідування Державного політехнічного музею при КПІ. За його словами, минулої суботи він разом із дружиною та дитиною планував відвідати музей на так звану "родинну суботу", яка була анонсована на сайті закладу в межах "Міжнародного тижня космосу".

Про це Боборикін написав у Facebook. Подія змусила чоловіка згадати радянські часи.

"Стійте! Куди ви йдете? Хто вам дозволяв заходити?! Ви що не знаєте, що музей не працює по вихідних?!" — саме з такої фрази, за словами Боборикіна, розпочалося їхнє знайомство з працівницею музею.

За його словами, офіційний сайт музею повідомляв про роботу у певні суботи. Саме таку дату його родина й обрала, адже в будні відвідати заклад майже неможливо. Однак на місці з’ясувалося, що частина приміщень була зачинена, а сам музей фактично працював тільки для закритої екскурсії.

"У внутрішньому календарі музею "родинної суботи" не було. Натомість була позначена екскурсія "Капітан Київ". Подію на сайті згодом позначили як скасовану заднім числом", — зазначив Боборикін.

Він підкреслив, що подібна ситуація стала для його дитини розчаруванням і нагадала про атмосферу радянських часів, коли відвідувач завжди був "винуватим за замовчуванням".

Автор публікації висловив сподівання, що адміністрація музею зверне увагу на проблему комунікації з відвідувачами та проведе для персоналу тренінги з ввічливого спілкування.

