Гігантські щури в київському метро: ШІ пояснив, чому легенди про мутантів є фейком

Київське метро було і залишається транспортною системою, а не притулком для мутантів

Біля київського метро давно циркулюють чутки про гігантських щурів та таємничих мутантів, що живуть у тунелях підземки. Нервовим збудженим людям, яким доводиться проводити час у метрополітені як у сховищі пізно вночі, може навіть здатися, що вони чують дивні звуки та бачать якісь тіні.

Подібні байки з’явилися після появи російського постапокаліптичного роману "Метро 2033". "Телеграф" за допомогою однієї з моделей штучного інтелекту вирішив з’ясувати, чи насправді гігантські щури-мутанти можуть жити в київському метро.

Що потрібно знати:

Існування мутантів у тунелях метро не підкріплено доказами

У підземці навіть звичайні щури не живуть

Тваринам не вистачає їжі для розвитку

ШІ зазначив, що фанати часто вигадують легенди, натхненні атмосферою всесвіту. Згодом їхні вигадки обростають подробицями, перетворюючись на майже справжній фольклор. При цьому працівники самого метро лише посміхаються, чуючи такі розповіді. Київська підземка залишається звичайнісінькою транспортною системою, а не притулком для мутантів, підкреслює штучний інтелект.

Хто може жити у тунелях метро

У київському метрополітені

ШІ не виключає, що в тунелях київського метро дійсно житимуть гризуни, проте вони ніколи не мутуватимуть там, перетворюючись на якесь гігантське кровожерливе чудовисько. Мутації в тваринному світі зазвичай відбуваються через генетичні фактори, радіацію, хімічні речовини або інші зовнішні впливи, а не через існування в підземці.

Більше того, стверджує ШІ, реальним щурам у метро не вистачає потрібної їжі для того, щоб обігнати в зростанні своїх родичів, які живуть безпосередньо поза метрополітеном. Для боротьби з гризунами у метро проводиться дератизація. Крім того, саме вночі, після зняття напруги з рейок, метро стає дуже жвавим місцем, де працює багато служб підприємства і шум напевно злякає будь-якого монстра.

Композитор-піаніст Євген Хмара проводить концерти у метро

Окрім щурів та мишей, продовжує ШІ, у метро можна зустріти птахів, які можуть проникати у тунелі та залишатися там, доки не знайдуть вихід.

Також у метро мешкає велика кількість комах, таких як таргани, павуки та інші членистоногі, які харчуються органічними залишками та знаходять притулок у щілинах та тріщинах.

У поодиноких випадках у метро можуть зустрічатися й інші тварини, такі як кішки чи собаки, які, можливо, шукали там їжу чи укриття. При цьому якихось екзотичних тварин у метро зустріти нереально, оскільки правилами метрополітену заборонено перевезення рептилій, змій, мавп тощо, тому втекти від своїх господарів вони не можуть.

Чи існують щури-переростки?

Гігантські щури існують лише у фантастичних романах та інтернет-фейках. Якийсь час тому соцмережі підірвало фото щура неосяжних розмірів, знайденого робітником у кущах житлового комплексу в Лондоні.

Пацюк, нібито спійманий у Лондоні

Стверджувалося, що довжина гризуна була близько 122 сантиметра. Однак пізніше з’ясувалося, що насправді щур був набагато коротшим, "всього" в 30 см при вазі у два кг. Вся справа була у правильно вибраній перспективі під час зйомки.

