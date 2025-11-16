Чому ви не знайдете урну для сміття у київському метро: є одразу декілька причин

Урни для сміття не встановлюють у метро заради самих пасажирів

На платформах метрополітену у Києві немає жодної урни для сміття. Їх не встановлюють для безпеки пасажирів.

На станціях закритого типу сміття, швидше за все, ніколи не з’являться. Про причини таких радикальних кроків пише "Телеграф".

Що потрібно знати

Урн у метро не ставлять через ймовірність пожеж

У місткості можна легко сховати вибухівку

Сміття може спровокувати антисанітарію

Сміття, яке викидають пасажири, може легко спалахнути і стати причиною неабиякої пожежі. Саме така виникла на станції Kings Cross St Pancras у Лондоні. У листопаді 1987 року хтось кинув на дерев’яний ескалатор сірник, який спровокував вогонь. В результаті загинула 31 особа, а ще 100 людей було доставлено до лікарень, при цьому 19 отримали тяжкі поранення.

Після пожежі у лондонському метро

Також урни не встановлюються в метро з метою запобігання можливим терактам. Бак для сміття у громадському місці з великою прохідністю є зручним місцем для закладання вибухового пристрою.

1977 року на перегоні між станціями "Ізмайлівська" та "Первомайська" у Москві вибухнула бомба, закладена в урну. Тоді загинули 7 людей, а 40 отримали поранення. Після цього стаціонарні кошики було прибрано.

Крім того, метро останнім часом є місцем, де кияни та гості столиці можуть у безпеці перечекати російські атаки на Київ.

Вимушена ночівля у метро

При цьому, якщо встановити в підземці навіть кілька баків, вони, напевно, дуже швидко наповняться різноманітним сміттям. І оскільки метро прибирати масу відходів із підземних приміщень регулярно та централізовано проблематично, дуже скоро там з’являться сморід та щури.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у мережі з’явилася жартівлива схема київського метрополітену.