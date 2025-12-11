Gulliver у Києві повертається: на яке число заплановано відкриття

Поки відкриються лише два поверхи

У п’ятницю, 12 грудня, у Києві розпочинається поступове відкриття торговельно-офісного комплексу Gulliver. Свою роботу поновлять деякі магазини.

Що потрібно знати

Буде відновлено роботу майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів

Супермаркет "Сільпо" та аптека "Біла ромашка" відновлюють свою роботу 15 грудня

"Гулівер" був тимчасово закритий з 30 жовтня 2025 року

Про це повідомляється на офіційному сайті Ощадбанку. Зазначається, що з завтрашнього дня починається поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверху торгово-розважальної частини Gulliver.

Які магазини та заклади почнуть працювати

Парфумерно-косметична група:

Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei

Fashion група

Поло Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, ТОММИ HILFIGER, Giulia, Sinsay

Подарункова та ювелірна група

SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ

Сервісна група

Vodafone, Фортуна тютюн, Енот24, ремонт годинників, Strong.ua, GLO, Обмін валют

Дрогери

Watsons

Товари для тварин

Еліт Зоо

Супермаркет "Сільпо" та аптека "Біла ромашка" відновлюють свою роботу 15 грудня, оскільки вони вимагають більше часу для завезення повного асортименту продукції.

Таким чином, буде відновлено роботу майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів. До речі, з 1 грудня відновило роботу відділення Ощадбанку.

СТРУМ "Гулівер" розташований по вулиці Спортивна площа, 1а.

Передісторія

Торгово-розважальний центр "Гулівер" у самому центрі столиці не працює з 30 жовтня 2025 року. Причиною тому став перехід ТОК новим власникам – консорціуму державних "Ощадбанку" та Укрексімбанку.

26 липня поточного року було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на торгово-офісний комплекс Gulliver за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та Укрексімбанком (20%). Цей об’єкт служив забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який є власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

ТОК Gulliver

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку" 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася, в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

Після обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти навмисного вилучення, псування та незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціумом державних банків буде ініційовано притягнення всіх винних до цивільної та кримінальної відповідальності. Усі орендарі ТОК Gulliver звільнені від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи повідомили на сайті "Ощадбанку".

ТОК Gulliver

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття СТРУМ Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

