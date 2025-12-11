Gulliver в Киеве возвращается: на какое число запланировано открытие
Пока откроются только два этажа
В пятницу, 12 декабря, в Киеве начинается постепенное открытие торгово-офисный комплекс Gulliver. Свою работу возобновят некоторые магазины.
Что нужно знать
- Будет возобновлена работа почти всех заведений первого и минус первого этажей
- Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря
- "Гулливер" был временно закрыт с 30 октября 2025 года
Об этом сообщается на официальном сайте "Ощадбанка". Отмечается, то с завтрашнего дня начинается постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажа торгово-развлекательной части Gulliver.
Какие магазины и заведения начнут работать
- Парфюмерно-косметическая группа:
Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei
- Fashion группа
Поло Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, ТОММЫ HILFIGER, Giulia, Sinsay
- Подарочная и ювелирная группа
SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Возраст, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ
- Сервисная группа
Vodafone, Фортуна табак, Енот24, ремонт часов, Strong.ua, GLO, Обмен валют
- Дрогеры
Watsons
- Товары для животных
Элит Зоо
Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря, поскольку они требуют больше времени для завоза полного ассортимента продукции.
Таким образом, будет возобновлена работа почти всех заведений первого и минус первого этажей. К слову, с 1 декабря возобновило работу отделение "Ощадбанка".
ТОК "Гулливер" расположен по улице Спортивная площадь, 1а.
Предыстория
Торгово-развлекательный центр "Гулливер" в самом центре столицы не работает с 30 октября 2025 года. Причиной тому стал переход ТОК новым владельцам – консорциуму государственных "Ощадбанка" и Укрэксимбанка.
26 июля текущего года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver по консорциуму "Ощадбанка" (80%) и Укрэксимбанку (20%). Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О" – должником, являющимся владельцем комплекса, обязательств по кредитному договору.
По результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка" 30 октября было принято решение признать опасной для жизни людей и эксплуатации комплекса ситуацию, сложившуюся, в том числе, в результате отказа работников ООО "Три О" передавать в управление критически важные инженерные коммуникации ТОК Gulliver.
После обследования систем жизнеобеспечения ТОК Gulliver были зафиксированы факты преднамеренного извлечения, порчи и незаконного вывоза критически важного для работы комплекса оборудования. Консорциумом государственных банков будет инициировано привлечение всех виновных к гражданской и уголовной ответственности. Все арендаторы ТОК Gulliver освобождены от арендных платежей на все время временной приостановки его работы
1 декабря 2025 года комиссия по чрезвычайным ситуациям Сбербанка приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver по результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации.
