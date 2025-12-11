Gulliver в Киеве возвращается: на какое число запланировано открытие

Пока откроются только два этажа

В пятницу, 12 декабря, в Киеве начинается постепенное открытие торгово-офисный комплекс Gulliver. Свою работу возобновят некоторые магазины.

Что нужно знать

Будет возобновлена ​​работа почти всех заведений первого и минус первого этажей

Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря

"Гулливер" был временно закрыт с 30 октября 2025 года

Об этом сообщается на официальном сайте "Ощадбанка". Отмечается, то с завтрашнего дня начинается постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажа торгово-развлекательной части Gulliver.

Какие магазины и заведения начнут работать

Парфюмерно-косметическая группа:

Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei

Fashion группа

Поло Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, ТОММЫ HILFIGER, Giulia, Sinsay

Подарочная и ювелирная группа

SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Возраст, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ

Сервисная группа

Vodafone, Фортуна табак, Енот24, ремонт часов, Strong.ua, GLO, Обмен валют

Дрогеры

Watsons

Товары для животных

Элит Зоо

Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря, поскольку они требуют больше времени для завоза полного ассортимента продукции.

Таким образом, будет возобновлена ​​работа почти всех заведений первого и минус первого этажей. К слову, с 1 декабря возобновило работу отделение "Ощадбанка".

ТОК "Гулливер" расположен по улице Спортивная площадь, 1а.

Предыстория

Торгово-развлекательный центр "Гулливер" в самом центре столицы не работает с 30 октября 2025 года. Причиной тому стал переход ТОК новым владельцам – консорциуму государственных "Ощадбанка" и Укрэксимбанка.

26 июля текущего года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver по консорциуму "Ощадбанка" (80%) и Укрэксимбанку (20%). Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О" – должником, являющимся владельцем комплекса, обязательств по кредитному договору.

ТОК Gulliver

По результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка" 30 октября было принято решение признать опасной для жизни людей и эксплуатации комплекса ситуацию, сложившуюся, в том числе, в результате отказа работников ООО "Три О" передавать в управление критически важные инженерные коммуникации ТОК Gulliver.

После обследования систем жизнеобеспечения ТОК Gulliver были зафиксированы факты преднамеренного извлечения, порчи и незаконного вывоза критически важного для работы комплекса оборудования. Консорциумом государственных банков будет инициировано привлечение всех виновных к гражданской и уголовной ответственности. Все арендаторы ТОК Gulliver освобождены от арендных платежей на все время временной приостановки его работы сообщили на сайте "Ощадбанка".

ТОК Gulliver

1 декабря 2025 года комиссия по чрезвычайным ситуациям Сбербанка приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver по результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве есть магазин, который работает без людей.