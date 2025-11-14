І ніхто тебе не контролює: в Києві є магазин, який працює без людей (фото)

У цьому київському магазині можна придбати "стандартні" продукти

У Києві є магазин, де немає касирів та великих черг. Там можна самостійно купити хліб, солодощі, напої тощо, однак оплата проходитиме лише карткою.

В кінці зими 2024 року мережа "Київхліб" запустила свій перший магазин без персоналу у столиці. За кілька місяців кількість автономних точок зросла до шести, проте до осені залишилася лише одна крамниця, як розповів СЕО "Київхліб" Ярослав Федоренко для "Forbes".

Магазин працює цілодобово, без перерв. Вхід відбувається за допомогою сканування банківської картки, а розрахунок за товари проводиться тільки карткою. Всередині продукція розташована по колу, встановлено касу самообслуговування та систему відеоспостереження з розпізнаванням облич. За потреби оператор може дистанційно заблокувати двері та викликати охорону. На дисплеї каси також працює відео-консьєрж для зменшення ризику крадіжок.

Асортимент магазину включає хліб, солодощі, крупи, напої тощо. Можна також зробити каву.

Однак на відео блогера ps.tanya в ТікТок можна побачити, що на вході звичайні пластикові двері без сканування банківської картки.

Нині цей магазин працює на вулиці Симиренка, 23 у Святошинському районі столиці.

