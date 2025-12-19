Миллиард на путепровод вместо тепла и света — экс-министр о приоритетах Киева

Средства, выделенные на реконструкцию путепровода, могли потратить более рационально

Из-за начала ремонта на путепроводе "Черниговская" остановят трамвайное движение, которое планируют дублировать автобусами.

"Телеграф" пообщался с экс-министром транспорта Украины Василием Шевченко о том, сколько будет длиться такая реконструкция, была ли возможность избежать остановки движения важного транспорта, а также какой приоритет на самом деле должна иметь столица.

По словам экс-чиновника, возможности не перекрывать движение и одновременно осуществить реконструкцию не было. Как объясняет Василий Шевченко, работы ведутся по аналогии с ремонтом Дегтяревского путепровода.

"Он также стоил в пределах около миллиарда. И также он осуществлялся по той же самой технологии, то есть с перекрытием движения и восстановлением трамвайных путей", — объясняет он.

Дегтяревский путепровод после реконструкции

По аналогии с Дегтяревским путепроводом, реконструкция объекта на левом берегу может длиться от полутора лет и более.

Еще одна аналогия, которую вспоминает экс-министр — мосты на Богатырской: один из них был отремонтирован, второй построен. Однако тот, что построен в направлении Вышгорода, не имеет достаточной нагрузки, чтобы работа над ним была оправдана.

"Получается, что ремонты осуществляются исходя из того, что эти мосты были открыты в 1960-х годах, поэтому их нужно восстанавливать. Но по ним нет какой-то сверхбольшой нагрузки, если не идет речь, например, о мосте "Метро", который действительно аварийный и давно находится на последней стадии эксплуатации", — говорит Василий Шевченко.

Состояние моста "Метро" в 2021 году

Как поясняет экс-министр, город должен развиваться, решая проблемы ключевых точек. Для Киева это: пробки, въезды-выезды и высокая нагрузка. Вместе с тем, ни Черниговский путепровод, ни Дегтяревский не имеют последнего, а следовательно, и причин для реконструкции.

"Для того чтобы проверить, загружен ли этот мост на Вышгород, вы можете посмотреть, сколько там машин. Там одна-две машины, три. Нет потока, который бы жестко шел и создавал большую нагрузку. То есть выходит, что если мы улучшаем инфраструктуру, которая не является очень нагруженной или перегруженной, то мы отвлекаемся на второстепенные объекты", — возмущается он.

Василий Шевченко задает риторический вопрос: может ли Киев позволить себе ремонт не первоочередных объектов в условиях войны? И сразу отвечает: пожалуй, нет. В частности, в условиях, когда люди сидят без света, порой без воды. Тогда задачей номер один должно быть обеспечение условий проживания, а уже потом — инфраструктуры движения.

Люди сбрасываются, покупают насосы, покупают энергопитание за свой счет в домах, чтобы работали лифты, чтобы насосы качали воду. Так что важно? Люди. Потому что люди просто уедут. Если не будет тепла, воды, электроэнергии, то люди выедут. Как минимум. Это будет пустота. Для кого тогда строится инфраструктура? Василий Шевченко

Василий Шевченко / Facebook-страница

Он приводит в пример "Киевтеплоэнерго", у которого есть две разбитые теплоцентрали и 44 котельные, которые могут быть разбиты, если не будут укреплены.

"Вы можете сами пойти посмотреть любую котельную рядом с собой и увидеть её состояние. Там никто даже пальцем не ударил. Потому что, во-первых, это коммунальное предприятие. Коммунальному предприятию средства на капитальные расходы не выделили. Если не выделили — значит, оно ничего не делает", — говорит эксперт.

В мире ремонт и улучшение инфраструктуры проводят при условии, если она нагружена или перегружена. Значительное количество объектов, в том числе и Черниговский путепровод, были построены примерно в середине прошлого века, и если они простояли и прослужили все это время, то могли бы стоять еще. Ведь те мосты, которые действительно имели большой поток транспорта, уже ремонтировались бесчисленное количество раз.

"Чтобы не ставить телегу впереди лошади, нужно действовать по приоритетности. А приоритетность — это в первую очередь обеспечение необходимых условий для проживания людей: обеспечить их источниками питания, обеспечить функциональность в условиях отсутствия централизованного снабжения, обеспечить защиту инфраструктуры, которая дает тепло, воду и электроэнергию. И только после этого браться за все остальное", — подчеркивает Василий Шевченко.

В завершение экс-министр сравнивает ремонт путепровода в Киеве на четвертый год полномасштабного вторжения с ремонтом порога в поврежденной хате.

"Вопрос в том, сможете ли вы жить в доме, если там будет минусовая температура. А это возможно только тогда, когда есть электроэнергия и тепло. И получается, что вы потратите деньги, а потом вам не за что будет восстанавливать или укреплять систему обеспечения энергией и теплом", — подытоживает экс-чиновник.

