Тисячі учасників "КиївПрайду" та їхні противники вийшли на вулиці Києва: що відбувається (фото, відео)

Сьогодні місто стало майданчиком для двох паралельних громадських виступів

У столиці 21 червня відбувається десятий правозахисний Марш рівності "КиївПрайд". З 11-ї години ранку на вулиці Володимирській, за попередньою інформацією, зібралося близько п’яти тисяч учасників, які сформували колони та вирушили маршем центральними вулицями міста.

Під час заходу організатори, правоохоронні органи та міські служби спрямують усі зусилля на забезпечення громадського порядку та безпеки учасників та учасниць.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які події відбувалися на заході.

12:55 ЛГБТ-марш зупинили після вибухів, пов'язаних із роботою ППО у столиці.

12:45 Організатори Маршу "КиївПрайд" зазначають, що захід має привернути увагу до важливості дотримання прав людини, рівності та недискримінації. Їхня головна вимога цього року — визнання сімей ЛГБТІК+ людей. Вони закликають ухвалити закон про громадянські партнерства, а також виступають проти проекту нового Цивільного кодексу та проявів дискримінації.

"Нам потрібні рівні права — такі, як і у гетероспільства. І казати, що права не на часі — це неправильно", — сказав один із учасників "КиївПрайду".

У той же час у Києві в цей день проходить захід, що протистоїть, — інформаційно-просвітницька "Хода на захист сім’ї, дітей та України". Вони виступають у "захист традиційних цінностей". Вони скандують гасла: "Одна єдина соборна Україна", "Традиція, сім’я, порядок" та "Путін теж пі****с, він пишається вами".

Противники "Київ Прайда" називають його "знущанням" з Дня батька, який святкується в Україні сьогодні, 21 червня.

У центрі Києва одночасно проходять Марш рівності та акція проти нього. Скріншот відео: Hromadske

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у 2025 році проходив Марш ЛГБТ у центрі Києва. Що учасники розповіли нашому виданню.