"Вдарив протезом по голові": у поліції розкрили деталі затримання військового під час ЛГБТ-параду (відео)

У соцмережах писали, що нібито поліція зламала протез військовому

Поліція Києва прокоментувала інцидент із військовослужбовцем, який трапився під час ЛГБТ-параду у столиці 7 червня. Правоохоронці зазначають, що останню добу у мережі поширюють неправдиву інформацію про неправомірне затримання військового з протезом, а також пошкодження протезу працівниками поліції.

У пресслужбі пояснили, що 7 червня поліцейські забезпечували публічний порядок під час проведення запланованої громадянами акції, яка проходила на Михайлівській площі.

"Інформуємо, що військовослужбовець під час штовханини вдарив протезом по голові працівника поліції, завдавши останньому тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забитої рани ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу, триває слідство.

"Поліція Києва закликає всіх учасників публічних зборів висловлювати свою позицію виключно законним способом, не порушуючи права інших громадян. На будь-які правопорушення та агресію правоохоронці реагуватимуть відповідно до норм чинного законодавства", — сказали в поліції.

Що писали у мережі

Раніше у соцмережах з’являлася інформація про затримання військовослужбовця під час параду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ЛГБТ-параді стався конфлікт між поліцією та представниками "Правої молоді".