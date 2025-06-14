Марш ЛГБТ в центрі Києва розділив українців. Що вони розповіли "Телеграфу"

На параді були навіть військові

У Києві 14 червня проходить масштабний ЛГБТ-парад, більш відомий як Марш Рівності. Проте не всі українці ставляться до цієї події толерантно, адже дехто вважає, що це наразі не на часі.

Саме тому "Телеграф" провів опитування, аби більш точно побачити думку більшості українців. Опитування проходили на сторінці видання у Telegram та Facebook.

Зауважимо, що думка більшості українців збіглася в обох мережах. Адже з загальної кількості опитаних у Telegram понад 45% людей взагалі не підтримали ЛГБТ-парад, вважаючи його недоречним за будь-яких часів. При цьому лише 35% — проти параду під час війни і 20% підтримують його в будь-якому випадку.

Чи підтримують українці ЛГБТ-парад у Києві

Додамо, що люди, які не підтримують ЛГБТ-парад під час війни розділились на дві групи. Одні вважають такі масові збори просто небезпечними, а інші недоречними, коли на фронті гинуть захисники.

У коментарях же користувачі наголошували, що взагалі ці паради неповинні проходити за будь-яких умов, дехто навіть посилався на релігію. Були і ті, хто все ж підтримували Марш Рівності, але їх було в рази менше. Багато людей в загальному реагували досить агресивно, закликаючи відправити учасників параду на фронт тощо.

Нагадаємо, що на ЛГБТ-параді в Києві були навіть військові, які наголосили на його важливості. Їх гаслом було "Воюємо за рівні права".

Військовий на ЛГБТ-параді у Києві, фото Ян Доброносов

Військові на ЛГБТ-параді, фото Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові також 14 червня планують провести Марш Рівності.