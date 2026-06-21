Тысячи участников "КиевПрайда" и их противники вышли на улицы Киева: что происходит (фото, видео)

Сегодня город стал площадкой для двух параллельных общественных выступлений

В столице 21 июня проходит десятый правозащитный Марш равенства "КиевПрайд". К 11 часам утра на улице Владимирской. По предварительной информации, собралось порядка пяти тысяч участников, которые сформировали колонны и отправились маршем по центральным улицам города.

Во время мероприятия организаторы, правоохранительные органы и городские службы направят все усилия на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и участниц.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие события происходили на мероприятии.

12:55 ЛГБТ-марш остановили после взрывов, которые связаны с работой ПВО в столице.

12:45 Организаторы Марша "КиевПрайд" отмечают, что мера должна привлечь внимание к важности соблюдения прав человека, равенства и недискриминации. Их главное требование в этом году — признание семей ЛГБТИК+ людей. Они призывают принять закон о гражданских партнерствах, а также выступают против проекта нового Гражданского кодекса и проявлений дискриминации.

"Нам нужны равные права — такие, как и у гетерообщества. И говорить, что права не ко времени — это неправильно" — сказал один из участников "КиевПрайда".

В то же время в Киеве в этот день проходит противостоящее мероприятие — информационно-просветительская "Хода на захист сім’ї, дітей та України". Они выступают в "защиту традиционных ценностей". Они скандируют лозунги: "Одна единая соборная Украина", "Традиция, семья, порядок" и "Путин тоже пи****с, он гордится вами".

Противники "Киев Прайда" называют его "издевательством" над Днем отца, который празднуется в Украине сегодня, 21 июня.

В центре Киева одновременно проходят Марш равенства и акция против него. Скриншот видео: Hromadske

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в 2025 году проходил Марш ЛГБТ в центре Киева. Что участники рассказали нашему изданию.