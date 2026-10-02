Улюблені смаколики в "АТБ" подешевшали вдвічі: встигніть купити найближчими днями

Таким знижкам раді і діти, і дорослі

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У мережі супермаркетів "АТБ" просто зараз діють помітні знижки на низку затребуваних товарів. Зокрема, суттєво заощадити можна на морозиві, яке віддають за пів ціни.

Більше про це читайте в матеріалі: Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень

Найбільша знижка діє на морозиво LIMO "Сиркове 1965" із наповнювачами "Абрикос" або "Полуниця". 65-грамова пачка обійдеться у 22,90 грн замість звичних 45,90 грн – ціну знизили рівно на 50%.

Дійсно вигідна пропозиція

Удвічі дешевше коштує й LIMO "Пломбір 1965" у шоколадній глазурі. Порція вагою 90 грамів коштує 27,90 грн замість 55,90 грн.

На кожній упаковці цих позицій покупці заощаджують понад 20 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як знайти найдешевший товар в "АТБ": простий алгоритм для покупців