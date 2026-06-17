Зрізав сухе дерево за парканом і пішов під суд: яке покарання загрожує українцям за вирубку сухостою

Сухе дерево біля будинку може здаватися нічийним, але без дозволу його зрубати не можна

Багато власників приватних будинків вважають: якщо, на їхню думку, сухостій за парканом становить небезпеку, його можна самовільно прибрати без будь-яких погоджень. Однак українське законодавство встановлює інші правила.

Насправді ж, за такі дії українцям загрожують не лише штрафи, а й обов'язок відшкодувати завдану шкоду. Докладніше про це, посилаючись на Кодекс України про адміністративні правопорушення, розповість "Телеграф".

Якщо дерево росте за межами вашої земельної ділянки — на узбіччі дороги, комунальній території, у парку, лісосмузі чи іншому місці загального користування — воно не є вашою власністю. Тому його видалення потребує рішення органу місцевого самоврядування або балансоутримувача території. Навіть якщо дерево повністю сухе, спочатку його мають оглянути та визнати таким, що підлягає видаленню.

За самовільну вирубку дерев у межах населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 510 до 1 020 гривень, а для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1 530 гривень.

Однак лише штрафом справа може не обмежитися. Порушника також можуть зобов'язати відшкодувати завдану шкоду за спеціальними таксами. У деяких випадках сума компенсації може виявитися значно більшою за сам штраф.

Якщо ж незаконна порубка спричинила істотну шкоду або була здійснена в лісах, захисних насадженнях чи на природоохоронних територіях, може наставати вже кримінальна відповідальність. Санкції передбачають штраф, пробаційний нагляд, обмеження волі або навіть позбавлення волі на строк до трьох років.

Тож, перед тим як прибирати дерево за межами свого подвір'я, варто звернутися до місцевої влади або балансоутримувача території. Це допоможе з'ясувати, чи дійсно дерево підлягає видаленню, і вбереже вас від штрафів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке покарання загрожує тим, хто у пошуках грибів заходить на територію заповідника.