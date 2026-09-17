Київ та область включили до переліку територій підвищеного ризику: що це означає для людей

Деталі пояснив Корецький

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Уряд України включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Це дозволить підприємствам, які працюють у регіоні, отримувати компенсації за пошкоджене або знищене в результаті російських атак майно, в тому числі орендоване.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Йдеться про розширення державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу — безпосередньо виплат мешканцям Києва та області рішення не передбачає.

"У проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків. Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому розширюємо програму, що діє", — йдеться в публікації.

Що змінилося у програмі

Глава уряду зазначив, що нові правила мають спростити підприємцям отримання компенсацій та надати додаткові інструменти захисту на тлі регулярних атак на громадянську інфраструктуру.

Російська армія щодня завдає ударів по підприємствах, складах та логістичних об’єктах, через що бізнес зазнає значних збитків. У проєкті державного бюджету на 2027 рік уже передбачено окрему статтю видатків на страхування військових ризиків. Проте, за словами Корецького, підприємцям потрібна допомога вже зараз, тому Кабмін оновив діючу програму.

Після включення Києва та області до списку територій підвищеного ризику місцеві підприємства зможуть претендувати на компенсацію за пошкоджене чи знищене майно.

Максимальну суму компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн гривень на рік. Дію механізму також поширили на орендоване майно, а вимоги до страхових договорів спростили.

Сергій Корецький

За яке майно можна отримати компенсацію

Уряд розширив перелік майна, пошкодження чи знищення якого підпадає під дію програми. До списку включили пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажні автомобілі та причепи.

За словами Корецького, ці зміни є особливо важливими для паливної інфраструктури, яка залишається однією з основних цілей російських атак.

Крім того, Кабмін розширив державну підтримку великих інвестиційних проєктів у паливній галузі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Наразі підприємства зможуть залучати пільгові кредити на відновлення складської та паливної інфраструктури, модернізацію переробних виробництв, а також поповнення оборотного капіталу компаній гуртової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової банківської ставки. Граничний обсяг кредитування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд гривень.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни знову атакували "Київстар" та "Запоріжсталь". Мобільний оператор потрапив під удар РФ вдруге за шість днів.