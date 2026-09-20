Росія погрожує відповіддю за удар по Москві: коли і де підвищена загроза удару балістикою

В Росії заявили, що атаки України своїх цілей не досягли

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Міністерство оборони РФ погрожує обстрілом Києва, через атаку Сил оборони на московський регіон у ніч на 20 вересня. Також там заявили, що метою атаки був зрив "демократичного волевиявлення" громадян Росії під час виборів у Державну Думу.

Про це йдеться на офіційному каналі відомства в Telegram. За оцінками ворога, протягом ночі їм вдалося збити 1951 безпілотник та 8 ракет.

В російському Міноборони заявили, що спроба масованої атаки України на Москву провалилася. І пригрозили атакою на Київ.

"У відповідь на атаки київського режиму по цивільних об'єктах на території Росії Збройні Сили Російської Федерації продовжать та посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві", — йдеться у повідомленні.

Загроза реальна?

Українські моніторингові канали підтверджують небезпеку. За їхніми даними, балістична загроза буде актуальна найближчі дві доби.

"Підвищена загроза застосування балістичного озброєння по Києву та області на найближчі 2 ночі", — вказано в повідомленні.

Що відомо про атаку

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок нічної атаки пожежі спалахнули відразу на кількох об’єктах у Москві та Підмосков’ї. Російська влада назвала наліт одним з найбільш масштабних. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що до столиці нібито прямували 450 дронів.

Однією з підтверджених цілей став завод "Газпромнефть — Московський НПЗ", що розташований у Капотні. За даними Генштабу, уражені три виробничі об’єкти: установку первинного перероблення нафти АВТ-6, комплексні установки перероблення нафти та встановлення ізомеризації.

Також біля Капотні горів завод, який випускає пластмасу. Він був пошкоджений російською ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи могли по Москві прилетіти українські балістичні ракети.