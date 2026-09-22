Посилка згоріла через обстріл на "Новій пошті": що робити та хто отримає компенсацію

Хто отримає гроші у разі знищення відправлення

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Росія продовжує атакувати українську логістику, через що "Нова пошта" вже збільшила розрахунковий час доставки посилок. Внаслідок ворожих ударів відправлення можуть бути пошкоджені або повністю знищені.

"Телеграф" розповість, що робити, якщо ваша посилка була знищена через обстріл, хто може отримати компенсацію та від чого залежатиме її розмір.

Як дізнатися, що посилку знищено

Якщо відправлення постраждало через російський обстріл, його статус у застосунку може змінитися на "Втрачено внаслідок військових дій".

Повідомлення про втрату відправлення від НП. Фото: "Телеграф"

"Нова пошта" також повідомляє про це через застосунок, SMS, Viber або телефонний дзвінок. У повідомленні зазвичай міститься інструкція щодо оформлення компенсації.

Хто отримає компенсацію

Незалежно від того, замовляли ви товар в інтернет-магазині чи вам просто відправляв посилку знайомий або родич, звертатися по компенсацію має саме відправник.

Тобто, якщо ваша посилка була знищена через обстріл, спершу потрібно зв’язатися з людиною, яка її відправила. Саме вона подає звернення до "Нової пошти" та отримує виплату.

Після цього відправник може передати отримані кошти вам. Також він може відмовитися від компенсації на вашу користь — тоді гроші отримаєте ви.

Скільки поверне "Нова пошта"

Розмір компенсації залежить від оголошеної вартості, яку вказали під час оформлення посилки.

Наприклад, якщо товар коштує 2 тисячі гривень, але в накладній зазначена оголошена вартість 500 гривень, компенсація може бути обмежена саме цією сумою.

Тому під час відправлення важливо вказувати реальну вартість товару. Для дорогих відправлень "Нова пошта" може попросити документи, які підтверджують їхню вартість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування.