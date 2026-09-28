Люди стрибали з вікон: Росія знищила Національну академію наук в Києві (репортаж Яна Доброносова)

Після удару будівлю охопив вогонь

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У центрі Києва після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України. Люди, які опинилися всередині, намагалися вибратися через вікна.

На місці працюють рятувальники, які гасять вогонь. За попередніми даними, є загибла та постраждалі. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов перебуває на місці події та фіксує наслідки удару.

Російський БПЛА "Герань-5" цілеспрямовано ударив по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва.

Люди опинилися заблокованими в будівлі та наманалися вибратися через вікна, рятуючись від пожежі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по будівлі.

"Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені", — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні в Києві також були атаковані фармацевтична компанія та АЗС, у Дніпрі — бізнес-центр, а в інших містах — цивільні підприємства та об’єкти зв’язку.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники на місці удару Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни не припиняють терор Києва.