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Вогонь охопив будівлю: як виглядає лікарня у центрі Києва після удару росіян (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Марія Назарова ,
Дата публікації
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Пожежа в лікарні в Києві Новина оновлена 28 вересня 2026, 16:47
Пожежа в лікарні в Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

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У понеділок, 28 вересня, росіяни завдали удару по медичному центру "Добробут" на Олімпійській у Києві. Зайнялася сильна пожежа.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події та зафіксував наслідки ворожої атаки на камеру. Навпроти лікарні розташований Конституційний Суд України.

На кадрах видно, як палає будівля та розташовані поруч авто. Внаслідок пожежі відриваються частини споруди та падають униз. В небо підіймається чорний стовп диму.

Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Горить лікарня у центрі Києва
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській

Працівники ДСНС намагаються загасити вогонь та врятувати постраждалих. Інформації щодо кількості загиблих та поранених наразі немає.

Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській
Пожежа у медцентрі Добробут у Києві на Олімпійській

Нагадаємо, у центрі Києва після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України. Люди, які опинилися всередині, намагалися вибратися через вікна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни не припиняють терор Києва. Увечері в суботу, 26 вересня, російські війська вкотре атакували Київ і влучили у будівлю.

Теги:
#Київ #Лікарня #Центр #Фото #Олімпійська #Медичний центр #Ян Доброносов