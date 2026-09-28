Вогонь охопив будівлю: як виглядає лікарня у центрі Києва після удару росіян (репортаж Яна Доброносова)

Зараз перебувати поруч дуже небезпечно

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У понеділок, 28 вересня, росіяни завдали удару по медичному центру "Добробут" на Олімпійській у Києві. Зайнялася сильна пожежа.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події та зафіксував наслідки ворожої атаки на камеру. Навпроти лікарні розташований Конституційний Суд України.

На кадрах видно, як палає будівля та розташовані поруч авто. Внаслідок пожежі відриваються частини споруди та падають униз. В небо підіймається чорний стовп диму.

Горить лікарня у центрі Києва

Працівники ДСНС намагаються загасити вогонь та врятувати постраждалих. Інформації щодо кількості загиблих та поранених наразі немає.

Нагадаємо, у центрі Києва після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України. Люди, які опинилися всередині, намагалися вибратися через вікна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни не припиняють терор Києва. Увечері в суботу, 26 вересня, російські війська вкотре атакували Київ і влучили у будівлю.