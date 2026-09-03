Ракети є, але… Чи може Росія знищити мости у Києві

Експерт прокоментував ситуацію з мостами у столиці

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Заява офіцера командування штурмових військ Дениса Ярославського про потенційні удари РФ по мостах у Києві ще не означає, що у місті відбудеться колапс. Попри погрози та обстріли, реалізувати такий план окупантам не вдасться.

Про це "Телеграфу" розповів відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, Ярославський просто сказав "відверту нісенітницю заради хайпу".

Що сказав Денис Ярославський

Денис у коментарі для "Фабрика новин" заявив, що РФ планує бити по мостах в Києві, що може призвести до транспортного колапсу.

Мости у них у планах, і вони пошкоджуватимуть мости у Києві. Це спричинить колапс. Я не знаю, чи думає про це мерія Києва чи ні, чи є план Б, як це швидко відремонтувати. Зважаючи на те, як Південний міст ремонтується вже 5 років, швидко нічого не вийде. Денис Ярославський

Чи реальна загроза мостам

Криволап зазначив, що у Києві немає централізації по мостах. Навіть якщо росіянам вдасться пошкодити одну або кілька переправ, це не призведе до колапсу, а створить тимчасові "незручності". Експерт на прикладі херсонських мостів показав, що подібне завдання практично нездійсненне у Києві.

"Міст у Херсоні вибивали майже місяць. Щоб зробити таку ситуацію в Києві, потрібно знищити всі мости починаючи з Північного і закінчуючи Південним. Потрібно бити й бити...

Найточніша зброя росіян у цьому питанні — це "Іскандер М". Майже 500 кг вибухівки. Це потрібно не просто бити для того, щоб закрити шлях, саму дорогу і сам проліт. А треба кудись, щоб його зруйнувати, наприклад, в опори. А опори там дуже міцні, і такий сценарій у принципі неможливий", — сказав Костянтин.

Захищеність та диверсифікація інфраструктури

Експерт зазначив, що більш уразливі до ударів РФ ТЕЦ та очисні споруди Києва, проте навіть у разі ураження цих об’єктів окупантам не вдасться зробити колапс у столиці. Системи забезпечення міста диверсифіковані. Очисні споруди та каналізація мають кілька незалежних гілок та ліній, тому одночасно вивести їх з ладу малоймовірно. Що стосується ТЕЦ, то і в цьому питанні є певна диверсифікація, яка не дозволить паралізувати місто після потенційних ударів РФ.

"Якщо є якась централізація, щось таке зібрано в одну купу, то воно стає вразливим. Навіть три ТЕЦ, які там забезпечують кожна по своєму району, це вже деяка диверсифікація", — вважає Криволап.

Найбільш уразлива система

Найуразливішою міською інфраструктурою Києва експерт називає очисні споруди, але її знищити непросто.

"Це величезна кількість бетону, який потрібно знищити. Там йдуть три незалежні гілки каналізації й кожна має свою насосну станцію, своє аварійне енергозабезпечення", — зазначив Криволап.

Готовність міста та оцінка спільних ризиків

Криволап вважає, що ситуація з підготовкою до зими та енергетики у Києві краща, ніж у 2022 році. За його словами, для реального колапсу столиці росіянам довелося б одночасно вдарити по 15–20 критичних об’єктах десятками ракет, на що у РФ не має ресурсів (пускових установок).

Мінімальний необхідний мінімум влада Києві зробила. І в нас ситуація, якщо порівнювати з 22-м роком, набагато краща з погляду взагалі енергетики всієї. Костянтин Криволап

Костянтин Криволап/Фото: rbc.ua

Іпсо та фейки про північнокорейську ракету KN-30

Криволап на тлі чуток про колапс у столиці нагадав про північнокорейську ракету KN-30, про яку українці дізналися після того, як з’явилася інформація про те, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити у Києві очисні споруди. Кремль нібито з цією метою попросив KN-30 у КНДР. Проте технічні характеристики цієї ракети не відповідають здоровому глузду — при довжині 10,2 м і розрізі близько 1,26 м у КНДР заявляють, що маса бойової частини балістичної ракети становить від 2,5 до 4,5 тонни (залежно від модифікації). Костянтин зазначив, що за таких параметрів ракета не злетіла б.