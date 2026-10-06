Якщо всі мости у Києві закриті: як дістатися на правий та лівий берег (карта об’їзних маршрутів)

За найгіршого сценарію киянам та гостям столиці доведеться робити величезний гак

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У разі одночасного закриття всіх автомобільних мостів Києва єдиними можливими шляхами для об’їзду залишаться переправи через Київську та Канівську ГЕС. Ця ситуація є суто гіпотетичним сценарієм, адже знищити переправи через Дніпро у столиці практично нереально.

Проте через одночасне пошкодження всіх мостів може виникнути подібна потреба. У такому разі поїздка між правим та лівим берегами може розтягнутися на великі відстані — від 170 до 310 кілометрів, повідомляє "Автоцентр"

За межами Києва працюють два основні напрямки для об’їзду: північний через Вишгород і Остер, і південний через Канів. Скористатися ними можна лише за умови стабільного проїзду через самі гідровузли та під’їзні дороги.

Об’їзні дороги через Дніпро у разі перекриття всіх мостів у Києві/Інфографіка autocentre.ua

Через Вишгород та Остер (північний об'їзд)

Це найближча альтернатива на північ від столиці, проте сам маршрут має складну логістику. Переправа через Київську ГЕС розташована у Вишгороді, але дістатися до неї з Лівого берега заважає Десна. Водіям доведеться спочатку робити великий гак через міст у районі міста Остер (Чернігівська область).

Орієнтовний маршрут: Лівобережний Київ – Бровари – Остер (переправа через Десну) – Хотянівка – Київська ГЕС – Вишгород – правобережний Київ.

Лівобережний Київ – Бровари – Остер (переправа через Десну) – Хотянівка – Київська ГЕС – Вишгород – правобережний Київ. Поїздка, наприклад, від Дарницької площі до центру правого берега складе близько 170-190 км. Тільки відрізок від Броварів до Остра – це близько 67 км, а від Остра до Вишгорода – ще близько 64 км. Решта кілометражу додає виїзд із міста та повернення до центру.

Через Канів (південний об'їзд)

Наступний автомобільний перехід через Дніпро знаходиться далеко на південь від Києва – на Канівській ГЕС. Цей шлях значно довший, він вимагає виїзду лівим берегом через Бориспіль та Переяслав, а після форсування річки — повернення до столиці через Ржищів та Обухів.

Орієнтовний маршрут: Лівобережний Київ – Бориспіль – Переяслав – Липляве – Канівська ГЕС – Канів – Ржищів – Обухів – правобережний Київ.

Лівобережний Київ – Бориспіль – Переяслав – Липляве – Канівська ГЕС – Канів – Ржищів – Обухів – правобережний Київ. Між тими ж точками (Дарницька площа — центр) відстань складе близько 280–310 км. Для розуміння масштабу: лише дорога від Києва до Канева через Переяслав займає близько 153 км, а зворотний шлях від Канева до Обухова через Ржищів ще приблизно 92 км плюс міські розв’язки.

Дмитро Снєгірьов попередив про можливий небезпечний сценарій на початку холодів.

Нагадаємо, Росія продовжує бити по київських мостах, порушуючи логістику та пасажирські перевезення. У Верховній Раді розглядають п’ять варіантів, щоб знизити навантаження на пошкоджену інфраструктуру, а влада вже визначилася з альтернативною переправою через Дніпро.