"Енергетичне перемир’я" у всій красі: Київ показав моторошну картину (репортаж Яна Доброносова)

Через удар сталося масштабне знеструмлення споживачів у кількох районах міста

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Після російської атаки під час "енергетичного перемир’я" 11 жовтня у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії. Вночі столиця поринула у темряву, а небо над містом забарвилося у червоно-бордові відтінки.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядають київські багатоповерхівки без світла. Майже всі вікна житлових будинків на знімках темні, а червоне небо контрастує з висотними силуетами.

Так на практиці виглядає "енергетичне перемир’я": після російських атак мешканці столиці залишаються без електрики.

Які райони Києва залишились без світла

11 жовтня після російської атаки аварійні відключення торкнулися частин Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів столиці.

Київ залишився без світла. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф

Київ у відключення світла. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф

"Енергетичне перемир’я". Ян Доброносов/"Телеграф

В "Укренерго" уточнили, що російські війська атакували енергетичний об’єкт у Києві. Через удар сталося масштабне знеструмлення споживачів у кількох районах міста. Енергетики почали відновлювати електропостачання за резервними схемами.

Київ поринув у пітьму. Ян Доброносов/"Телеграф

Як працює "енергетичне перемир’я". Ян Доброносов/"Телеграф

Через перебої з електрикою також виникли проблеми з водопостачанням, а рух електротранспорту у деяких районах тимчасово припиняли.

Відключення світла у Києві 11 жовтня. Ян Доброносов/"Телеграф

Що відомо про "енергетичне перемир’я"

11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість між Україною та Росією припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Проте українська сторона повідомляла про нові російські атаки на енергетичні об’єкти, у тому числі про удар по харківській ТЕЦ-5.

На цьому тлі фотографії темних київських багатоповерхівок мають особливо символічний вигляд. Поки що звучать заяви про припинення атак на енергетику, жителі столиці стикаються з аварійними відключеннями після російських ударів.

Ситуація зі світлом 12 жовтня

У частині регіонів України будуть змушені застосовуватися заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Як повідомляв "Телеграф", після російської атаки 10 жовтня у Києві сталося аварійне відключення енергопостачання, у тому числі у Південній Борщагівці.