Земля розбрату: що відомо про ділянку на Святошині, навколо якої розгорілися судові війни

Земля на вулиці Якова Качури залишається комунальною, але є проблеми

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Комунальна ділянка на вулиці Якова Качури, 13-Б у Святошинському районі Києва займає 3,6 га в зеленій зоні спального району. Для забудовників цей масив привабливий розташуванням і можливістю звести тут цілий житловий комплекс. Київська міська прокуратура через суд вимагає звільнити землю від самобуду, однак судові процеси тривають роками.

Детально читайте у матеріалі "Телеграфа": Привиди Святошина: як навколо однієї ділянки на 57 мільйонів точиться судова та кримінальна війна

Тут можна збудувати багатоповерховий житловий комплекс із паркінгом і торговельною інфраструктурою. Ділянка приваблює своїм розміром: у столиці залишилося мало вільного простору для проєктів такого масштабу.

Земельна ділянка по вулиці Якова Качури, 13-Б. Скриншот Google Earth

Київська міська прокуратура оцінила ділянку більш ніж у 57 млн грн. Це орієнтовно 158 тис. грн за сотку. Для порівняння: незабудовану ділянку площею 6 га на Брест-Литовському шосе пропонують за 181 тис. грн за сотку, а 2,4 га на Окружній, де вже є інфраструктура, – за 483 тис. грн за сотку.

Земля на вулиці Якова Качури залишається у комунальній власності громади Києва. Київрада не ухвалювала рішень про передачу її приватним компаніям у власність чи користування. Проте на території стоїть самочинно зведений капітальний об’єкт. Прокуратура вимагає його знести.

Дві спроби заволодіти землею

Ділянка розташована в зеленій зоні житлового району. В Офісі генерального прокурора повідомили, що Київрада ніколи не передавала її приватним підприємствам у власність чи користування. Земля досі належить громаді Києва.

ПП "Ремонтник-Юг" спробувало оформити ділянку через рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області, пославшись на договір 2007 року. Прокуратура оскаржила це рішення: у документах фігурували номери державних актів, виданих пізніше за дату договору. Апеляційний суд скасував рішення, а Верховний Суд погодився з цією позицією. Записи про право власності підприємства анулювали.

Анатомія земельного дерибану. Інфографіка "Телеграфу", створена за допомогою ШІ

Паралельно на ділянці зареєстрували п’ять нежитлових будівель загальною площею 321 кв. м. За матеріалами слідства, цих будівель не існувало. Після перепродажів права на них перейшли до ПП "Юридична компанія "Юстиніан". Підприємство передало майно в іпотеку фізичній особі. На землі також звели один реальний капітальний об’єкт, який прокуратура вважає самочинним будівництвом.

Новий позов і вимога знесення

Прокурори звернулися до Святошинського райсуду й вимагали скасувати реєстраційні записи та звільнити землю. У жовтні 2024 року провадження зупинили: відповідач-іпотекотримач надав документи про службу у ЗСУ. Станом на жовтень 2026 року справа залишається зупиненою.

2 вересня 2026 року Київська міська прокуратура подала окремий позов безпосередньо проти ПП "ЮК "Юстиніан" до Господарського суду міста Києва. Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію прав на майно, закрити реєстраційну справу та зобов’язати підприємство власним коштом знести самобуд. Суд відкрив провадження, розгляд триває. Правоохоронці окремо продовжують досудове розслідування щодо самовільного будівництва на ділянці.

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