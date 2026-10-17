Земля раздора: что известно об участке на Святошино, вокруг которого разгорелись судебные войны

Земля на улице Якова Качуры остается коммунальной, но есть проблемы

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Коммунальный участок на улице Якова Качуры, 13-Б, в Святошинском районе Киева занимает 3,6 га в зеленой зоне спального района. Для застройщиков этот массив привлекателен своим расположением и возможностью возвести здесь целый жилой комплекс. Киевская городская прокуратура через суд требует освободить землю от самостроя, однако судебные процессы длятся годами.

Подробности читайте в материале "Телеграфа": Призраки Святошино: как вокруг одного участка стоимостью 57 миллионов идет судебная и криминальная война

Здесь можно построить многоэтажный жилой комплекс с парковкой и торговой инфраструктурой. Участок привлекает своими размерами: в столице осталось мало свободного пространства для проектов такого масштаба.

Земельный участок на улице Якова Качуры, 13-Б. Скриншот Google Earth

Киевская городская прокуратура оценила участок более чем в 57 млн грн. Это примерно 158 тыс. грн за сотку. Для сравнения: незастроенный участок площадью 6 га на Брест-Литовском шоссе предлагают за 181 тыс. грн за сотку, а 2,4 га на Окружной, где уже есть инфраструктура, – за 483 тыс. грн за сотку.

Земля на улице Якова Качуры остается в коммунальной собственности территориальной общины Киева. Киевсовет не принимал решений о передаче ее частным компаниям в собственность или пользование. Однако на территории стоит самовольно возведенный капитальный объект. Прокуратура требует его снести.

Две попытки завладеть землей

Участок расположен в зеленой зоне жилого района. В Офисе генерального прокурора сообщили, что Киевсовет никогда не передавал его частным предприятиям в собственность или пользование. Земля по-прежнему принадлежит территориальной общине Киева.

ЧП "Ремонтник-Юг" попыталось оформить участок на основании решения Очаковского горрайонного суда Николаевской области, сославшись на договор 2007 года. Прокуратура обжаловала это решение: в документах фигурировали номера государственных актов, выданных позже даты договора. Апелляционный суд отменил решение, а Верховный Суд согласился с этой позицией. Записи о праве собственности предприятия аннулировали.

Анатомия земельного дерибана. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

Параллельно на участке зарегистрировали пять нежилых зданий общей площадью 321 кв. м. Согласно материалам следствия, этих зданий не существовало. После перепродаж права на них перешли к ЧП "Юридическая компания "Юстиниан"". Предприятие передало имущество в ипотеку физическому лицу. На земле также возвели один реальный капитальный объект, который прокуратура считает самовольной постройкой.

Новый иск и требование о сносе

Прокуроры обратились в Святошинский райсуд с требованием отменить регистрационные записи и освободить землю. В октябре 2024 года производство приостановили: ответчик-ипотекодержатель предоставил документы о службе в ВСУ. По состоянию на октябрь 2026 года дело остается приостановленным.

2 сентября 2026 года Киевская городская прокуратура подала отдельный иск непосредственно против ЧП "ЮК "Юстиниан"" в Хозяйственный суд города Киева. Прокуратура требует отменить регистрацию прав на имущество, закрыть регистрационное дело и обязать предприятие за свой счет снести самострой. Суд открыл производство, рассмотрение продолжается. Правоохранители отдельно продолжают досудебное расследование по факту самовольного строительства на участке.

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