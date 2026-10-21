Замість 360 мільйонів – лише 31: як цілу лікарню в Києві передали за безцінь

Будівництво медичного закладу на понад 1000 ліжок зупинилося на готовності близько 80%

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Комплекс Республіканської клінічної лікарні в Києві передали приватним структурам за приблизно 31,3 млн грн. Водночас експертна оцінка землі та недобудови становила близько 366 млн грн.

У жовтні 2026 року Київська міська прокуратура через суд повністю відновила право держави на цей об’єкт.

Детальніше про цю справу за посиланням: Як лікарню в Києві вартістю сотні мільйонів передали за безцінь: слід веде до ексдепутата

Як борг за документацію призвів до передачі лікарні

Лікарню на вулиці Милославській, 58, будували на понад 1000 ліжок. Комплекс охоплює 150 000 кв. м незавершеного будівництва та понад 20 гектарів землі. Замовником було ВАТ "Науково-дослідне медичне об’єднання "Діалір"", яке перебувало у сфері управління Міністерства охорони здоров’я. Державі належало 95,6% його акцій. Будівництво зупинилося, коли об’єкт був готовий приблизно на 80%.

"Діалір" замовив у ТОВ "Київсоцпроект" Антоніни Сліпченко доопрацювання проєктної документації за 29,7 млн грн. За версією слідства, договір використали, щоб створити на папері борг, не маючи наміру виконувати роботи. У 2007 році Пенсійний фонд України подав позов, після чого розпочалося провадження про банкрутство підприємства. "Київсоцпроект" визнали його кредитором.

Борг мала погасити пов’язана зі Сліпченко "Транспортна компанія "Мортранссервіс"". У 2019 році затверджений план санації "Діаліру" передбачив передати майно цій компанії. Згодом вона внесла комплекс до статутного капіталу ТОВ "Орум Інвест", яке зареєструвало право власності на об’єкт.

Комплекс "здешевшав" в понад 10 разів

Активи оцінило ТОВ "Об’єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об’єктів і інвестицій – Україна". Станом на березень 2019 року компанія визначила вартість комплексу приблизно у 31,3 млн грн. За цією оцінкою майно передали приватним структурам.

Експертиза в межах кримінального провадження показала інші цифри. Станом на 29 березня 2019 року ринкова вартість земельної ділянки становила близько 301 млн грн, а недобудованого комплексу – приблизно 65 млн грн. Разом – близько 366 млн грн. Різниця з оцінкою, за якою передали майно, перевищувала 300 млн грн.

У 2021 році землю оцінили у 227 млн грн, а недобудову – у 67 млн грн. Занижена вартість стала одним із ключових питань у судових спорах про відчуження лікарняного комплексу.

Хто отримав майно та кого підозрюють правоохоронці

У державних реєстрах Антоніну Сліпченко зазначено єдиною власницею та засновницею "Орум Інвест". Статутний капітал компанії перевищує 31,3 млн грн. Сліпченко – колишня дружина забудовника Леоніда Крючкова, депутата Київської міської ради V скликання та засновника групи компаній ORUM.

Правоохоронці, зокрема СБУ, вважають організатором схеми колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Його підозрюють в організації заволодіння державним майном через штучну заборгованість. Після Революції гідності він утік до Російської Федерації. Також він фігурує як підозрюваний у державній зраді та створенні злочинної організації.

Що відомо про недобудований комплекс Республіканської клінічної лікарні. Інфографіка "Телеграфу"

Як державі повернули право на лікарню

Верховний Суд двічі скасовував ухвали про затвердження плану санації "Діаліру". Суди вказували на занижену вартість майна, відсутність погодження з Фондом державного майна та питання щодо дотримання цільового призначення лікарні.

Київська міська прокуратура подала три позови: вимагала визнати недійсними правочини з передачі майна від "Мортранссервісу" до "Орум Інвест" і скасувати державну реєстрацію права власності. Господарський суд міста Києва задовольнив усі три позови.

Прокуратура через суд відновила право держави на недобудовану лікарню в Києві

Державне бюро розслідувань також розпочало кримінальне провадження за ознаками шахрайства, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв "Телеграф", 2 вересня 2026 року Київська міська прокуратура подала паралельний позов проти ПП "ЮК "Юстиніан" до Господарського суду міста Києва. Спір стосується ділянки, де компанія оформила право власності на п’ять споруд-привидів загальною площею 321 кв. м.