Вместо 360 миллионов – всего 31: как целую больницу в Киеве передали за бесценок

Строительство медицинского учреждения более чем на 1000 коек остановилось при готовности около 80%.

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Комплекс Республиканской клинической больницы в Киеве передали частным структурам примерно за 31,3 млн грн. При этом экспертная оценка земли и недостроенного объекта составляла около 366 млн грн.

В октябре 2026 года Киевская городская прокуратура через суд полностью восстановила право государства на этот объект.

Подробнее об этом деле – по ссылке: Как больницу в Киеве стоимостью в сотни миллионов передали за бесценок: след ведет к экс-депутату

Как долг за документацию привел к передаче больницы

Больницу на улице Милославской, 58, строили более чем на 1000 коек. Комплекс включает 150 000 кв. м незавершенного строительства и более 20 гектаров земли. Заказчиком выступало ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "Диалир"", находившееся в сфере управления Министерства здравоохранения. Государству принадлежало 95,6% его акций. Строительство остановилось, когда объект был готов примерно на 80%.

"Диалир" заказал у ООО "Киевсоцпроект" Антонины Слипченко доработку проектной документации за 29,7 млн грн. По версии следствия, договор использовали, чтобы создать на бумаге долг, не намереваясь выполнять работы. В 2007 году Пенсионный фонд Украины подал иск, после чего началось производство о банкротстве предприятия. "Киевсоцпроект" признали его кредитором.

Долг должна была погасить связанная со Слипченко "Транспортная компания "Мортранссервис"". В 2019 году утвержденный план санации "Диалира" предусматривал передачу имущества этой компании. Позднее она внесла комплекс в уставный капитал ООО "Орум Инвест", которое зарегистрировало право собственности на объект.

Комплекс "подешевел" более чем в 10 раз

Активы оценило ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций – Украина". По состоянию на март 2019 года компания определила стоимость комплекса примерно в 31,3 млн грн. По этой оценке имущество передали частным структурам.

Экспертиза в рамках уголовного производства показала другие цифры. По состоянию на 29 марта 2019 года рыночная стоимость земельного участка составляла около 301 млн грн, а недостроенного комплекса – примерно 65 млн грн. Всего – около 366 млн грн. Разница с оценкой, по которой передали имущество, превышала 300 млн грн.

В 2021 году землю оценили в 227 млн грн, а недостроенный объект – в 67 млн грн. Заниженная стоимость стала одним из ключевых вопросов в судебных спорах об отчуждении больничного комплекса.

Кто получил имущество и кого подозревают правоохранители

В государственных реестрах Антонина Слипченко указана единственной владелицей и учредительницей "Орум Инвест". Уставный капитал компании превышает 31,3 млн грн. Слипченко – бывшая жена застройщика Леонида Крючкова, депутата Киевского городского совета V созыва и основателя группы компаний ORUM.

Правоохранители, в том числе СБУ, считают организатором схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Его подозревают в организации завладения государственным имуществом с помощью искусственно созданной задолженности. После Революции достоинства он бежал в Российскую Федерацию. Он также фигурирует в качестве подозреваемого в государственной измене и создании преступной организации.

Что известно о недостроенном комплексе Республиканской клинической больницы. Инфографика "Телеграфа"

Как государству вернули право на больницу

Верховный суд дважды отменял определения об утверждении плана санации "Диалира". Суды указывали на заниженную стоимость имущества, отсутствие согласования с Фондом государственного имущества и вопросы, связанные с соблюдением целевого назначения больницы.

Киевская городская прокуратура подала три иска: требовала признать недействительными сделки по передаче имущества от "Мортранссервиса" к "Орум Инвест" и отменить государственную регистрацию права собственности. Хозяйственный суд города Киева удовлетворил все три иска.

Прокуратура через суд восстановила право государства на недостроенную больницу в Киеве

Государственное бюро расследований также начало уголовное производство по признакам мошенничества, предусмотренного частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Телеграф", 2 сентября 2026 года Киевская городская прокуратура подала параллельный иск против ЧП "ЮК "Юстиниан"" в Хозяйственный суд города Киева. Спор касается участка, где компания оформила право собственности на пять зданий-призраков общей площадью 321 кв. м.