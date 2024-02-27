Заробіток на смерті: у Кривому Розі ховати загиблих бійців "допомагає" лише одна компанія

Поки сім’ї втрачають своїх рідних, деякі купують собі розкішні будинки та машини

У Кривому Розі похованням українських військовослужбовців займається єдина приватна компанія "Ритуал Плюс", яка пов’язана з директором місцевого комунального ритуального підприємства "Ритуал Сервіс Плюс". Членів сім’ї загиблих захисників відправляють туди прямо із територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За похорон розплачуються із соціальної допомоги на поховання, виділену містом, причому платити доводиться "у чорну" і навіть за послуги, які не надавалися. Про це повідомляє Bihus.Info у випуску журналістки Анастасії Усенко.

У Кривому Розі лише одна компанія займається похованням військових

Родичів у компанію "Ритуал Плюс" відправляють прямо із ТЦК. Там попереджають, що похованням займається лише ця фірма. Один зі співробітників ТЦК заявив, що ритуальну компанію визначило місто, але у Криворізькій міській раді спростували це.

"Ритуал Плюс" належить фізичній особі-підприємцю (ФОП) Лазоренко Руслану Валерійовичу. Він тісно пов’язаний із Андрієм Васильєвим, директором комунального ритуального підприємства "Ритуал Сервіс Плюс".

Лазоренко зареєстрував свій ФОП три роки тому. Він дійсно займається похоронними послугами, але серед списку його компаній немає вище вказаної "Ритуал Плюс". Лазоренко вважається директором "СІТІ ДРАЙВ КР" та ТОВ "ЛАРМЕТ". Як вдалося дізнатися журналістам, насправді ці фірми належать Раїсі Васильєвій, матері Андрія Васильєва.

Як працює ця схема

У ТЦК членів сімей загиблих відправляють у фірму "Ритуал Плюс", що знаходиться на проспекті Миру, 2А. Їх переконують, що тільки ця компанія може займатися похованням, нібито її вибрало місто. Звернутися до іншої фірми не можна.

Вже у цій компанії члени сімей військовослужбовців обирають ритуальну атрибутику. У них одразу не просять гроші. Кажуть, що вони зможуть розплатитися за це згодом, коли прийде соціальна допомога на поховання. І всю суму слід віддати за послуги. Раніше місто виплачувало по 20 тисяч гривень, зараз сума зросла до 25 тис. грн.

Гроші брали в повному обсязі, навіть якщо деяких послуг не надавали. Одна з клієнток, яка ховала свого онука, розповіла, що його доставили вже в труні та з усією необхідною атрибутикою. Але за це у компанії все одно попросили гроші. Цю історію розповіла журналістці депутатка місцевої ради Наталія Шишка.

За поховання платили двома платежами. Тільки один із них був офіційним, але це була маленька сума. Всі опитані розповідали ту саму історію.

Перший платіж здійснювався за офіційними реквізитами комунального підприємства "Ритуал Сервіс Плюс". Це було близько 2500 грн за копання могили. Решту передавали готівкою, це була частина коштів для "Ритуал Плюс". У деяких випадках допускався переказ на банківську картку.

У "чорну" оплачували ритуальні атрибути (труну, хрест, одяг, вінки та інше). Ситуацію прокоментувала депутат Криворізької міськради Наталія Шишка. Вона сказала, що бюджетні гроші просто транзитом проходять через сім’ї загиблих захисників. Місто не може контролювати, як громадянам витрачати виділені кошти.

"Гроші бюджетні транзитом проходять через цю сім’ю і формально як сім’я витратила ці гроші, кому заплатила, за якими цінами вона заплатила ― це, виходить, відповідальність цієї родини", ― зазначила Шишка.

Як збагатився Васильєв за останні роки

Васильєв Андрій Альбертович є директором "Ритуал Сервіс Плюс" вже 8 років. Саме підприємство, яке належить місцевій міській раді, працює з 2011 року.

У декларації Васильєва за 2022 рік зазначено, що його щомісячна зарплата становить 48-49 тисяч гривень. Цікаво, що він із місця роботи ще отримав благодійну допомогу у розмірі 10000 грн. Особисто в нього немає транспорту, об’єктів, що будуються, цінних паперів.

Але, за даними Bihus.Info, пізніше Васильєв купив SKODA KODIAQ 2023 випуску. Її вартість складає близько 50 тисяч доларів.

Так виглядає SKODA KODIAQ 2019 року випуску вартістю 50 тисяч доларів

Раїса Васильєва, мати Андрія Альбертовича, за останні два роки стала щасливою власницею кількох автомобілів, зокрема Volkswagen Touareg 2019 р. в. У розслідуванні йдеться, що вона також придбала квартиру у ЖК "51 перлина" в Одесі. Вартість нерухомості оцінюють приблизно у 100 тисяч доларів. Серед покупок Раїси Васильєвої також два об’єкти у Кривому Розі – комерційне приміщення площею понад 300 кв. м. та частина автостоянки.

Сам Андрій Васильєв ніяк не прокоментував інформацію, оприлюднену журналістами Bihus.Info. Він не виходив на зв’язок із редакцією під час підготовки матеріалу, і після його виходу поки що не відреагував.

Журналістці проєкту вдалося зв’язатися з матір’ю Васильєва, але вона не стала відповідати на запитання. Почувши перше, вона кинула слухавку.

Судячи зі сторінки Андрія Васильєва, його дуже турбує питання доцільності використання коштів під час війни. Так, 6 лютого у своєму обліковому записі в соцмережі Facebook він обурився витратами на проведення "Євробачення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі закриється магазин великої міжнародної компанії. Але товари можна буде замовити онлайн.