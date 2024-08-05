Не мобілізувався, бо захворів: суд у Кривому Розі здивував вироком по статті за ухилення

Чоловік визнав свою провину

Довгинцівський суд Кривого Рогу виніс досить м’який вирок чоловіку за ухилення від мобілізації ― рік обмеження волі. У Львівській області за таке порушення суд виніс вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.

В обох випадках чоловіки не з’явились до збірного пункту по "бойовій повістці". Рішення Довгинцівського суду вказано в Єдиному державному реєстрі досудових рішень.

За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до року умовно

У матеріалах справи йдеться, що чоловік потрапив до лікарні. Саме через це він не з’явився вчасно. Проте коли вилікувався, то не звернувся до ТЦК.

"В суді обвинувачений свою вину визнав повністю, підтвердив своїми показаннями обставини, що викладені в обвинувальному акті та пояснив, що дійсно 26 вересня 2023 року отримав повістку, але наступного дня потрапив до лікарні. Після виходу з лікарні до ТЦК не звернувся. Він щиро кається у скоєному, просить не карати його суворо. Готовий піти на військову службу", ― йдеться у матеріалах справи.

За законом, він мав отримати три роки позбавлення волі. Його визнали винним у порушенні ст. 336 ККУ. Проте враховуючи щиросердне каяття та відсутність обтяжувальних обставин, суд призначив йому іспитовий термін ― рік умовно.

Для довідки: ст. 336 ККУ ― це найпоширеніша стаття, яку застосовують при ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Щоб засудити по цій статті, потрібно довести умисел фігуранта. Передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років, також суд може виписати штраф чи назначити громадські та виправні роботи.

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