Не мобилизовался, потому что заболел: суд в Кривом Роге удивил приговором по статье за уклонение

Мужчина признал свою вину

Долгинцевский суд Кривого Рога вынес довольно мягкий приговор мужчине за уклонение от мобилизации — год ограничения свободы. Во Львовской области за такое нарушение суд вынес приговор в виде трех лет лишения свободы.

В обоих случаях мужчины не явились в сборный пункт по "боевой повестке". Решение Долгинцевского суда указано в Едином государственном реестре досудебных решений.

За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к году условно

В материалах дела говорится, что мужчина попал в больницу. Именно поэтому он не появился вовремя. Однако, когда вылечился, то не обратился в ТЦК.

"В суде обвиняемый свою вину признал полностью, подтвердил своими показаниями обстоятельства, изложенные в обвинительном акте и объяснил, что действительно 26 сентября 2023 года получил повестку, но на следующий день попал в больницу. После выхода из больницы в ТЦК не обратился. Он искренне раскаивается в содеянном, просит не наказывать его строго. Готов пойти на военную службу", — говорится в материалах дела.

По закону он должен был получить три года лишения свободы. Его признали виновным в нарушении ст. 336 УКУ. Однако учитывая чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему испытательный срок — год условно.

Для справки: ст. 336 УКУ — это самая распространенная статья, применяемая при уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Чтобы осудить по этой статье, нужно доказать умысел фигуранта. Предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, суд может выписать штраф или назначить общественные и исправительные работы.

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