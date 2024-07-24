Робота на літо? Прикордонники затримали групу ухилянтів на чолі з підлітком (фото)

Кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США

На Закарпатті прикордонники затримали групу з чотирьох ухилянтів на чолі з підлітком-провідником. 14-річний хлопець "поводир" мав супроводжувати чоловіків до Тиси, де вони планували незаконно перетнути кордон вплав.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Групу з п’ятьох осіб затримали курсанти-прикордонники.

"На Закарпатті наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону, до складу якого входять курсанти-стажувальники прикордонного вишу, затримали під час спроби незаконного перетину кордону чотирьох порушників разом із неповнолітнім провідником. Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував "плавців" 14-річний житель села Вилок", — йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США.

Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів. Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Нині ж оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Тисі виловили групу потопельників. Молодшому було всього 20 років.