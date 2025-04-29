Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлять у зону бойових дій

У ТЦК проведуть ротацію військових без бойового досвіду

Військових з ТЦК та СП, які не мають бойового досвіду і не мають проблем зі здоров'ям, відправлять служити в райони бойових дій. На їхні місця призначать поранених військових, які за станом здоров'я не можуть перебувати на передовій.

Такі зміни мають покращити роботу військкоматів та забезпечити справедливий розподіл кадрів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, зараз за наказом Головнокомандувача ЗСУ перевіряють, скільки людей з бойовим досвідом працює у військкоматах. Вже відомо, що близько 70% працівників ТЦК та СП мають досвід бойових дій. Майже половина з них – це військові, які були поранені на війні. Ще 20% працівників – це цивільні особи.

З 2022 по 2025 рік у військкоматах замінили всіх керівників. За цей час там також збільшили кількість соціальних працівників, покращили психологічну підтримку та вдосконалили систему обліку призовників, йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що координує цей процес один із заступників начальника Генштабу. Військове керівництво вважає, що такі кадрові перестановки зміцнять бойовий дух та повагу між військовими.

Генштаб додає, що робота над покращенням діяльності територіальних центрів комплектування триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові назвали найбільшу проблему з припиненням "бусифікації" в Україні. Кадри "полювання" ТЦК на чоловіків активно використовує ворог.