П'яний українець у Польщі сів за кермо та влетів у кювет: пасажири дивом не постраждали

Поліцейські з'ясували, що водій був нетверезим

У Польщі, на об’їзній дорозі Гродзіська-Мазовецького, 29 квітня правоохоронці району поліція виявила перекинутий легковий автомобіль. З'ясувалося, що ймовірним порушником виявився українець — його вже затримали, а перед цим хлопець пройшов медичне обстеження.

Як повідомив "Miejski Reporter", це сталося близько 06:20, але екстрені служби викликали лише о 07:00. За попередніми даними, водій автомобіля "Mercedes" з’їхав із дороги, після чого машина перекинулася й зупинилася в придорожньому кюветі.

На місці інциденту правоохоронці виявили чотирьох осіб, які перебували в салоні транспортного засобу. Як з’ясувалося, за кермом перебував 19-річний громадянин України. Його алкотест показав наявність близько 1,5 проміле алкоголю в організмі. До того ж, водій взагалі не має посвідчення на право керування автівкою.

Порушника затримали та направили до лікарні для проходження медичного обстеження.

Інші пасажири — також українці — не постраждали. Подію офіційно класифіковано як дорожньо-транспортну пригоду.

На місці аварії працювали поліцейські та бригада швидкої допомоги. Під час ліквідації наслідків ДТП рух об’їзною дорогою регулювався черговими.

Демонструємо місто Гродзиськ-Мазовецький на мапі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі 29 квітня рейсовий автобус із пасажирами, серед яких були й громадяни України, зіштовхнувся з огорожею та перекинувся на бік. Під час рятувальних робіт сталася ще одна аварія.