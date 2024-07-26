Молодий українець засвітився у новому серіалі Netflix: чим відомий Олександр Рудинський і де знімався раніше (фото)
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Український актор став героєм американського серіалу
Молодий український актор Олександр Рудинський зіграв в американському серіалі "Декамерон" від Netflix. Цей серіал був знятий за мотивами за мотивами італійської збірки новел XIV століття Джованні Боккаччо. У ньому 28-річний український актор зіграв одноокого бандита.
Кадри зі зйомок серіалу Олександр Рудинський опублікував у своєму Instagram. Він також показав, як створювався його грим, і трохи залаштунки з іншими героями "Декамерону".
"Трохи доторкнувся великого", — прокоментував свою участь у зйомках серіалу Олександр Рудинський.
"Телеграф" з’ясував, що це далеко не перша роль Олександра у кіно та серіалах. Він вельми відомий, перспективний та затребуваний актор і вже встиг знятися у багатьох стрічках в Україні. Також засвітився на деяких розважальних телешоу на українському телебаченні.
Олександр Рудинський — що про нього відомо
Олександр Рудинський – 28-річний український актор театру та кіно. Акторській майстерності навчався у майстерні Дмитра Богомазова у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. 2018 року Олександр Рудинський приєднався до трупи Національного драматичного театру ім. Івана Франка. Спочатку він грав у театрі, а потім почав з’являтися у кіно та серіалах.
Відомо, що Олександр Рудинський не холостяк — зі своєю обраницею вони знайомі ще з часів навчання акторській майстерності. У червні 2020 року він узяв за дружину свою кохану — актрису у театрі ім. Франку Марію Заниборщ, яка після весілля взяла прізвище чоловіка і стала Рудинською. У пари підростає син Петро.
Які ролі грав Олександр Рудинський в Україні
Свою кар’єру у 2016 році Олександр Рудинський розпочав із другорядних та епізодичних ролей в українських серіалах та фільмах. Так, однією з перших серйозних ролей у кіно, яку отримав Олександр, стала роль у фільмі "11 дітей із Моршина" Аркадія Непіталюка. А вже у 2019 році Рудинський отримав головну роль у серіалі "Перші ластівки", яка принесла йому популярність серед українців.
Нині за плечима Олександру Рудинського вже близько 20 ролей. До того ж, тепер він став персонажем у "Декамероні" від Netflix, прем’єра якого відбулася 25 липня 2024 року.
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