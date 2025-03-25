Соціальна ізоляція та злочини: хто такі інцели і про що насправді розповідає серіал "Юнацтво"

Хто такі інцели і як онлайн-спільноти впливають на психіку підлітків

Серіал "Юнацтво" на Netflix став одним із найпопулярніших мінісеріалів останнього часу. Сюжет чотирьох серій розгортається навколо підлітка Джеймі Міллера, якого підозрюють у вбивстві однокласниці.

Хоча 13-річний хлопець заперечує свою причетність, поліція має переконливі докази, наприклад, записи із камер спостереження, де видно власне момент вбивства. Одним із важливих питань, які розкриває серіал, є тема субкультури інцелів.

Головний герой був причетний до цієї субкультури, а її часто асоціюють з мізогінією та агресією проти жінок. Ця тема набула особливої актуальності через зв'язок інцелів з насильницькими актами та екстремістськими поглядами в реальному житті.

Що означає термін "інцел"?

Термін "інцел" (incel) — це скорочення від англійських слів "involuntary celibate", тобто "вимушений целібат".Цим словом часто позначають онлайн-субкультуру, до якої належать переважно молоді хлопці, які відчувають труднощі у романтичних чи сексуальних стосунках, попри те, що цього бажають.

Історія та походження терміну

Термін "incel" вперше використала канадська студентка в 1997 році на сайті "Alana's Involuntary Celibacy Project". Спочатку її проєкт мав на меті об'єднати людей усіх статей і орієнтацій, які відчували соціальну незручність і труднощі у стосунках. Однак з часом термін набув іншого значення.

Сучасне використання та ідеологія

Сучасна incel-субкультура характеризується наявністю мізогінії, расизму та інших крайніх поглядів. Члени цієї спільноти часто агресивно звинувачують жінок у своїх невдачах в особистому житті та вважають себе обділеними правом на сексуальні стосунки. Ця ідеологія спричинила прояви насилля, зокрема масових вбивств, вчинених особами, які називали себе як інцелами.

Важливі аспекти incel-субкультури

Інцели часто негативно та вороже налаштовані щодо жінок, яких вони звинувачують у своїй самотності.

На деяких форумах інцелів можна зустріти расистські та антисемітські висловлювання. Тобто, дехто з учасників звинувачував євреїв у пропагуванні фемінізму як частини змови проти чоловіків.

Інцели мають спільноти на таких платформах, як Reddit та 4chan, де обговорюють свої погляди та відчуття. Вони часто підпадають під заборону через підтримку насильства та ненависті.

Загалом, термін "incel" і серіал "Юнацтво" обидва актуалізують питання про те, як соціальні мережі та онлайн-субкультури впливають на поведінку молоді. Хоча серіал не безпосередньо описує субкультуру інцелів, він чудово показує, як соціальна ізоляція та житті в онлайні можуть призвести до нещастя.

Раніше "Телеграф" робив добірку найкращих фільмів і серіалів про підлітків. Деякі з цих історій виходять за межі повсякденних шкільних буднів.