Соціальна ізоляція та злочини: хто такі інцели і про що насправді розповідає серіал "Юнацтво"
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Хто такі інцели і як онлайн-спільноти впливають на психіку підлітків
Серіал "Юнацтво" на Netflix став одним із найпопулярніших мінісеріалів останнього часу. Сюжет чотирьох серій розгортається навколо підлітка Джеймі Міллера, якого підозрюють у вбивстві однокласниці.
Хоча 13-річний хлопець заперечує свою причетність, поліція має переконливі докази, наприклад, записи із камер спостереження, де видно власне момент вбивства. Одним із важливих питань, які розкриває серіал, є тема субкультури інцелів.
Головний герой був причетний до цієї субкультури, а її часто асоціюють з мізогінією та агресією проти жінок. Ця тема набула особливої актуальності через зв'язок інцелів з насильницькими актами та екстремістськими поглядами в реальному житті.
Що означає термін "інцел"?
Термін "інцел" (incel) — це скорочення від англійських слів "involuntary celibate", тобто "вимушений целібат".Цим словом часто позначають онлайн-субкультуру, до якої належать переважно молоді хлопці, які відчувають труднощі у романтичних чи сексуальних стосунках, попри те, що цього бажають.
Історія та походження терміну
Термін "incel" вперше використала канадська студентка в 1997 році на сайті "Alana's Involuntary Celibacy Project". Спочатку її проєкт мав на меті об'єднати людей усіх статей і орієнтацій, які відчували соціальну незручність і труднощі у стосунках. Однак з часом термін набув іншого значення.
Сучасне використання та ідеологія
Сучасна incel-субкультура характеризується наявністю мізогінії, расизму та інших крайніх поглядів. Члени цієї спільноти часто агресивно звинувачують жінок у своїх невдачах в особистому житті та вважають себе обділеними правом на сексуальні стосунки. Ця ідеологія спричинила прояви насилля, зокрема масових вбивств, вчинених особами, які називали себе як інцелами.
Важливі аспекти incel-субкультури
- Інцели часто негативно та вороже налаштовані щодо жінок, яких вони звинувачують у своїй самотності.
- На деяких форумах інцелів можна зустріти расистські та антисемітські висловлювання. Тобто, дехто з учасників звинувачував євреїв у пропагуванні фемінізму як частини змови проти чоловіків.
- Інцели мають спільноти на таких платформах, як Reddit та 4chan, де обговорюють свої погляди та відчуття. Вони часто підпадають під заборону через підтримку насильства та ненависті.
Загалом, термін "incel" і серіал "Юнацтво" обидва актуалізують питання про те, як соціальні мережі та онлайн-субкультури впливають на поведінку молоді. Хоча серіал не безпосередньо описує субкультуру інцелів, він чудово показує, як соціальна ізоляція та житті в онлайні можуть призвести до нещастя.
Раніше "Телеграф" робив добірку найкращих фільмів і серіалів про підлітків. Деякі з цих історій виходять за межі повсякденних шкільних буднів.