Социальная изоляция и преступления: кто такие инцелы и о чем действительно рассказывает сериал "Юношество"

Кто такие инцелы и как онлайн-сообщества влияют на психику подростков

Сериал "Юношество" на Netflix стал одним из самых популярных мини-сериалов последнего времени. Сюжет четырех серий разворачивается вокруг подростка Джейми Миллера, подозреваемого в убийстве одноклассницы.

Хотя 13-летний парень отрицает свою причастность, полиция имеет убедительные доказательства, например, записи с камер наблюдения, где виден момент убийства. Одним из важных вопросов, раскрываемых сериалом, является тема субкультуры инцелов.

Главный герой был причастен к этой субкультуре, а ее часто ассоциируют с мизогинией и агрессией против женщин. Эта тема приобрела особую актуальность из-за связи инцелов с насильственными актами и экстремистскими взглядами в реальной жизни.

Что означает термин "инцел"?

Термин "инцел" (incel) — это сокращение от английских слов "involuntary celibate", то есть "вынужденный целибат" Этим словом часто обозначают онлайн-субкультуру, к которой относятся преимущественно молодые парни, ипытывающие трудности в романтических или сексуальных отношениях, несмотря на то, что этого хотят.

История и происхождение термина

Термин "incel" впервые использовала канадская студентка в 1997 году на сайте "Alana’s Involuntary Celibacy Project". Первоначально ее проект преследовал цель объединить людей всех полов и ориентаций, которые испытывали социальное стеснение и трудности в отношенит. Однако со временем термин приобрел иное значение.

Современное использование и идеология

Современная incel-субкультура характеризуется наличием мизогинии, расизма и других крайних взглядов. Члены этого общества часто агрессивно обвиняют женщин в своих неудачах в личной жизни и считают себя обделенными правом на сексуальные отношения. Эта идеология повлекла за собой проявления насилия, в частности массовые убийств, совершенных лицами, которые называли себя как инцелами.

Важные аспекты incel-субкультуры

Инцелы часто негативно и враждебно настроены по отношению к женщинам, которых они обвиняют в своем одиночестве.

На некоторых форумах инцелов можно встретить расистские и антисемитские высказывания. То есть, некоторые из участников обвиняли евреев в пропаганде феминизма как части заговора против мужчин.

Инцелы создают сообщества на таких платформах, как Reddit и 4chan, где обсуждают свои взгляды и ощущения. Они часто подпадают под запрет из-за поддержки насилия и ненависти.

В общем, термин "incel" и сериал "Юношество" актуализируют вопрос о том, как социальные сети и онлайн-субкультуры влияют на поведение молодежи. Хотя сериал не напрямую описывает субкультуру инцелов, он прекрасно показывает, как социальная изоляция и жизни в "онлайне" могут привести к несчастью.

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