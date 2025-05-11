Учасники Євробачення виступили проти участі Ізраїлю у конкурсі: у чому причина

Участь Ізраїлю у пісенному конкурсі можуть переглянути

Зовсім скоро у швейцарському Базелі відбудеться 69-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Водночас в інформаційному просторі не вщухає скандал із Ізраїлем, проти участі якого виступили 72 ексучасники Євробачення.

"Телеграф" розкаже, чому Ізраїль намагаються дискваліфікувати з Євробачення та у чому суть скандалу.

Скандал на Євробаченні 2025 з Ізраїлем

Через війну у Секторі Гази участь Ізраїлю у міжнародному пісенному конкурсі викликала питання. Ще у 2024 році музиканти з пропалестинських груп у Фінляндії та Норвегії, а також інші окремі діячі, підписували петицію проти участі Ізраїлю у Євробаченні.

Еден Голан, учасниця від Ізраїлю на Євробаченні-2024, фото Kan

У 2025 році ситуація повторилась. 72 колишні учасники Євробачення звернулися до Європейської мовної спілки (EBU), щоб вона не допустила Ізраїль на Євробачення 2025. Це стосується й суспільного мовника країни KAN. Причиною подання такого листа називають "співучасть у геноциді в Газі та багаторічному режимі апартеїду і військової окупації", повідомляло Euronews.

"Продовжуючи підтримувати представництво ізраїльської держави, EBU нормалізує та відбілює свої злочини", — йдеться у листі.

Також музиканти і виконавці нагадали, що Європейська мовна спілка відсторонила від участі Росію за її повномасштабну війну проти України. Вони зазначили, що таке треба зробити з Ізраїлем через воєнні дії в Секторі Гази: "EBU вже продемонстрував, що здатний вживати заходів, як у 2022 році, коли виключив Росію зі змагань. Ми не приймаємо ці подвійні стандарти щодо Ізраїлю".

Протест проти участі Ізраїлю в Євробаченні-2024, фото Getty Images

Серед підписантів — колишні переможці та учасники Євробачення, зокрема Чарлі Мак Геттіган від Ірландії, Сальвадор Собрал від Португалії і співак Фернандо Тордо, а також британська співачка Мей Мюллер від Великої Британії, Ла Зарра від Франції, колишня представниця Туреччини Хадіс Ачікгез, експредставниці Ісландії та Норвегії Асдіс Марія та GÅTE.

Цього року Ізраїль на Євробаченні повинна представити Юваль Рафаель, переможниця ізраїльського талант-шоу HaBa. 7 жовтня 2023 на неї напали бойовики ХАМАСу. Вона сиділа в укритті біля тіл загиблих, поки її не врятували ізраїльські військові.

Юваль Рафаель, фото з її соцмереж

Чому співаки виступили проти участі Ізраїлю у Євробаченні

7 жовтня 2023 року палестинська ісламістська організація ХАМАС почала воєнні дії проти Ізраїлю. З того часу вони обстрілюють території одне одного, від чого, зокрема гинуть цивільні. Ізраїлю закидали те, що він влаштовує повну облогу міста. Через місцеві Гази не мають доступу до їжі, води та електрики. Самі ж ізраїльтяни пояснювали це тим, що ХАМАС також використовує провізію та електрику.

Також Ізраїль звинувачують у геноциді палестинського населення на території Сектору Гази. Зокрема, такий позов подавала до міжнародного суду ООН Південно-Африканська Республіка. Аргументами вони наводили багато загиблих палестинців, припинення постачання продуктів та примусове переміщення місцевих Гази.

Сектор Гази у 2024 році, фото Getty Images

Ізраїль відкидав такі звинувачення. Водночас Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль не допускати дій, які можна кваліфікувати як геноцид.

Також у травні 2025 року стало відомо, що Ізраїль планує повністю окупувати територію Палестини. Зокрема, Кабінет безпеки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу вже розробляє такий план. Відповідно, будуть нові бомбардування, які спричинять ще більші руйнування Гази та неможливість проживати на цій території 2,2 мільйонам місцевих мешканців.

До того ж Ізраїль блокує постачання допомоги до Гази. Президент США Дональд Трамп також говорив, що жителі Гази "голодують".

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